Nevzat Demir Tesisleri yolunda araçlar suya gömüldü
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İstanbul'da etkisini artıran yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri yolunda yağış sırasında biriken sular nedeniyle araçlar ilerleyemedi.
Ümraniye’de etkili olan yağış nedeniyle Nevzat Demir Tesisleri yolunda su birikintileri oluştu. Yolda ilerlemekte güçlük çeken bazı araçlar suda mahsur kaldı.
Biriken sular nedeniyle araçlar ilerleyemedi
İstanbul'da etkisini artıran yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri yolunda yağış sırasında biriken sular nedeniyle araçlar ilerleyemedi.
Bazı sürücüler araçlarıyla yolda mahsur kalırken, bölgede zor anlar yaşandı. Yaşananlar çevredekiler tarafından görüntülendi.
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