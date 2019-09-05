Nevşehir’de toprak kayması: 1 ölü

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ayvalı köyünde Mehmet Ay oğlu ile birlikte pekmez toprağı çıkartmak isterken toprak kayması sonrası sonrasında toprak altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, Nevşehir ‘in Ürgüp ilçesine bağlı Ayvalı Köyünde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Ay üzüm pekmezi yapımında kullanılan toprak için köy yakınlarında bulunan alandan toprak çıkartmak istediği esnada oğlu ile birlikte toprak altında kaldı.

Yapılan ihbar sonrasında olay yerine AFAD ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin müdahalesi ile Mehmet Ay ve oğlu toprak altından çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Mehmet Ay’ın hayatını kaybettiği belirlenirken oğlu ise yaralı olarak kurtuldu.

Yaralı olay yerinde bulunan ambulans ile Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılırken Mehmet Ay’ın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere cenaze aracı ile morga kaldırıldı.

Yetkililer, olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.