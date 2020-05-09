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Aktüel

Nevşehir'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-05-09 21:28:26 -
Nevşehir'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, otomobil ile kamyonetin çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ramazan O. yönetimindeki 35 FD 096 plakalı otomobil, Nevşehir- Aksaray kara yolunun 7. kilometresinde, aynı yönde giden Yılmaz E'nin kullandığı 50 ABF 467 plakalı kamyonete çarptı. Kontrolden çıkıp yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobil devrildi.

Yaralanan sürücüler, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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