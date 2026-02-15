  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yerel Nevşehir’de oto döşeme dükkanında yangın
Yerel

Nevşehir’de oto döşeme dükkanında yangın

Nevşehir’de yeni Sanayi’de akşam saatlerinde çıkan yangın kısa sürede iş yerini sardı. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Nevşehir’de oto döşeme dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Sümer Mahallesi Yeni Sanayi'deki oto döşeme dükkanında saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, iş yerini kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. İş yerinde hasara neden olan yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

