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Ekonomi

Nevşehir’de Nisan ayında 77 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Nisan ayı konut satış rakamları açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 12:08:20 -
Nevşehir’de Nisan ayında 77 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Nisan ayı konut satış rakamları açıklandı.


TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Nevşehir’de Nisan ayında 77 konut satışı yapıldı. Yapılan açıklamada, Kırıkkale’de 261 konut, Aksaray’da 219 konut, Niğde’de 277 konut, Nevşehir’de 77 konut ve Kırşehir’de ise Nisan ayında 135 konut satışı gerçekleşti.

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