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Yerel Nevşehir'de kar tatili!
Yerel

Nevşehir'de kar tatili!

Nevşehir'de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-17 23:25:00 -
Nevşehir'de kar tatili!

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Nevşehir genelinde eğitime 1 gün ara verildi. Yapılan yazılı açıklamada "Yoğun kar yağışının oluşturacağı olumsuz koşullar ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 18/03/2022 tarihinde ilimiz genelinde eğitim öğretime 1 (Bir) gün süreyle ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

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