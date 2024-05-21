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Yerel Nevşehir'de balkondan düşen çocuk kurtarılamadı!
Yerel

Nevşehir'de balkondan düşen çocuk kurtarılamadı!

Yeniakit Publisher
2024-05-21 16:36:00 -
Nevşehir'de balkondan düşen çocuk kurtarılamadı!

Nevşehir'de, bir apartmanın üçüncü katındaki evlerinin balkonundan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Nevşehir'de, bir apartmanın üçüncü katındaki evlerinin balkonundan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Nevşehir'in 2000 Evler Mahallesi 61. Sokak’taki evlerinin balkonunda oynarken üçüncü kattan düşen E.G, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilen çocuk, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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