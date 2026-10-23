Nevşehir’de aracından inen şahıs 180 bin TL ceza yedi

Olay, geçtiğimiz günlerde Kaymaklı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.B. ile E.T. isimli sürücüler arasında trafikte tartışma yaşandı. Durumun jandarma ekiplerine bildirilmesi üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı. Jandarma Trafik ekiplerince kamera kayıtları üzerinde yapılan incelemede, M.B.'nin aracından inerek diğer sürücüye hakaret ettiği ve saldırıda bulunduğu tespit edildi. Olayla ilgili M.B. hakkında tehdit ve hakaret suçlarından adli işlem başlatıldı. Ayrıca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/4 maddesi kapsamında, trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek fiilinden 180 bin TL idari para cezası uygulandı.

Sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle geri alınırken, aracı da 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.