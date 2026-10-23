  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Alternatif yöntem geliyor! ‘GPS çekmiyor' devrine son Dev zirve için geri sayım başladı! Bakan Kurum: COP31'i sadece bir zirve olarak görmüyoruz Tamar Tanrıyar olay röportajı yayınladı ‘Hebron şehrini kuşatın’ talimatı! Soykırımcı Netanyahu yeni katliam peşinde! ABD’li gençler Siyonistlerle tanışıyor! Terör devletine ibret olacak anket Sarıgül bir de ‘Tanımıyorum’ diyordu: Dankeschön! Dankeschön! Dankeschön! Azerbaycanlı kadın dayanamayıp cevabı yapıştırdı! Coğrafya farklı zulüm aynı Sarıgül ve korumasına ait olduğu iddia edilmişti: O görüntüleri Kriminal Büro inceleyecek Bu kez Gazze değil... Terörist Netanyahu'dan abluka kararı! Azerbaycan’da işler iyice çığırından çıktı! Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev’i zora sokacak iddia
Yerel Nevşehir’de aracından inen şahıs 180 bin TL ceza yedi
Yerel

Nevşehir’de aracından inen şahıs 180 bin TL ceza yedi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Nevşehir’de aracından inen şahıs 180 bin TL ceza yedi

Nevşehir’in Kaymaklı beldesinde trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak için aracından inen şahsa ağır yaptırım uygulandı. Sürücüye 180 bin TL idari para cezası kesilirken ehliyetine 60 gün el konuldu, aracı ise 60 gün boyunca trafikten men edildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kaymaklı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.B. ile E.T. isimli sürücüler arasında trafikte tartışma yaşandı. Durumun jandarma ekiplerine bildirilmesi üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı. Jandarma Trafik ekiplerince kamera kayıtları üzerinde yapılan incelemede, M.B.'nin aracından inerek diğer sürücüye hakaret ettiği ve saldırıda bulunduğu tespit edildi. Olayla ilgili M.B. hakkında tehdit ve hakaret suçlarından adli işlem başlatıldı. Ayrıca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/4 maddesi kapsamında, trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek fiilinden 180 bin TL idari para cezası uygulandı.

Sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle geri alınırken, aracı da 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

İşte alkolün sonu: 420 bin lira ceza, kaza ve karakol
İşte alkolün sonu: 420 bin lira ceza, kaza ve karakol

Gündem

İşte alkolün sonu: 420 bin lira ceza, kaza ve karakol

PFDK'den Süper Lig'den 8 kulübe ceza
PFDK'den Süper Lig'den 8 kulübe ceza

Spor

PFDK'den Süper Lig'den 8 kulübe ceza

‘Kauçuk kafa’yı Atatürk’e benzetip cezayı bastılar
‘Kauçuk kafa’yı Atatürk’e benzetip cezayı bastılar

Gündem

‘Kauçuk kafa’yı Atatürk’e benzetip cezayı bastılar

Mücahit Birinci için istenen ceza belli oldu
Mücahit Birinci için istenen ceza belli oldu

Siyaset

Mücahit Birinci için istenen ceza belli oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23