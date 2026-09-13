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Yaşam Ayılardan korumak için kovanları kayalıklardan sarkıttılar! Bal hasadı nefes kesti
Yaşam

Ayılardan korumak için kovanları kayalıklardan sarkıttılar! Bal hasadı nefes kesti

Yeniakit Publisher
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Elazığ Palu'da arıcılar, doğal bal elde etmek ve kovanları ayılardan uzak tutmak için sıra dışı bir yönteme başvurdu.

Elazığ’ın Palu ilçesinde bal hasadı bu kez sarp kayalıkların arasında yapıldı. Kırkbulak köyünde arıcılık yapan üreticiler, ayıların ulaşmasını engellemek için aylar önce halatlarla kayalıklardan sarkıttıkları kovanları sağım zamanı gelince güçlükle bulunduğu yerden çıkardı.

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