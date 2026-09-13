Fenerbahçe’de kritik Gaziantep FK deplasmanı öncesi iki şok birden! Yıldız isim kadrodan çıkarıldı!
Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.
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Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.
Sarı-lacivertli taraftarları üzen gelişme ise sakatlığı devam eden dünyaca ünlü yıldız Marco Asensio ve Jayden Oosterwolde’den geldi.
Tedavi süreçleri devam eden iki kritik oyuncu risk edilmeyerek Gaziantep kafilesine dahil edilmedi
Sarı-lacivertli ekibin duyurduğu 22 kişilik kamp kadrosunda Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nathan Ake, Kojo Peprah Oppong, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku ve Vedat Muriqi yer aldı.
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