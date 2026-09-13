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Fenerbahçe’de kritik Gaziantep FK deplasmanı öncesi iki şok birden! Yıldız isim kadrodan çıkarıldı! 30 kişi kayıp... Pasifik'te feribot faciası: 1 kişi hayatını kaybetti... En güçlü tank orduları belli oldu! Türkiye Avrupa devlerini solladı! Ortalık karıştı Premier Lig'de: Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen Acun Ilıcalı tarih yazıyor... Sadece kahvaltıda o besin uzun süre tok tutuyor: Tek başına yeterli mi? Sahip olduğu gücü koruyacak, protein dolduruyor O oyuncu için duy da inanma! Ekim ayında geleceği konuşuluyor ama taraftarlar temkinli... O içeceği tüketen yandı: ABD okulda öğrenci sağlığı için yasak getirdi... Kanser riskini artırıyor Roma maçı milat olmuştu: İsmail Kartal'dan Aziz Yıldırım'a flaş itiraf! İşte istifa kararının nedeni
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Fenerbahçe’de kritik Gaziantep FK deplasmanı öncesi iki şok birden! Yıldız isim kadrodan çıkarıldı!

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Fenerbahçe’de kritik Gaziantep FK deplasmanı öncesi iki şok birden! Yıldız isim kadrodan çıkarıldı!

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.

#1
Foto - Fenerbahçe’de kritik Gaziantep FK deplasmanı öncesi iki şok birden! Yıldız isim kadrodan çıkarıldı!

Sarı-lacivertli taraftarları üzen gelişme ise sakatlığı devam eden dünyaca ünlü yıldız Marco Asensio ve Jayden Oosterwolde’den geldi.

#2
Foto - Fenerbahçe’de kritik Gaziantep FK deplasmanı öncesi iki şok birden! Yıldız isim kadrodan çıkarıldı!

Tedavi süreçleri devam eden iki kritik oyuncu risk edilmeyerek Gaziantep kafilesine dahil edilmedi

#3
Foto - Fenerbahçe’de kritik Gaziantep FK deplasmanı öncesi iki şok birden! Yıldız isim kadrodan çıkarıldı!

Sarı-lacivertli ekibin duyurduğu 22 kişilik kamp kadrosunda Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nathan Ake, Kojo Peprah Oppong, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku ve Vedat Muriqi yer aldı.

#4
Foto - Fenerbahçe’de kritik Gaziantep FK deplasmanı öncesi iki şok birden! Yıldız isim kadrodan çıkarıldı!

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