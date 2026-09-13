Yüksel Yıldırım'dan taraftara olay cevap! 'Bu akşam kulübe gel'

Yıldırım cevabında, "Bu akşam kulübe gel. Hesabı kitabını getir, yapalım. Hesabı görelim; sen de kurtul, ben de kurtulayım. Banka cüzdanını da getir ki taraftar paralı yeni bir Başkan görsün. Kulüp emin ellerde olsun. Sayende kulüp kapı kapı dilenmesin..." sözlerini sarf etti.