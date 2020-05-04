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Aktüel

Nevşehir’de 3 köy karantina altında

Korona virüs ile mücadele kapsamında Nevşehir’de 3 köyün karantinaya alınmasının ardından bu köylerde karantina süreci devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 11:00:43 -
Nevşehir’de 3 köy karantina altında

Korona virüs ile mücadele kapsamında Nevşehir’de 3 köyün karantinaya alınmasının ardından bu köylerde karantina süreci devam ediyor.


Korona virüs ile mücadele kapsamında Nevşehir’de Nisan ayı içerisinde 2 köy, Mayıs ayında ise bir köy olmak üzere 3 köyde karantina süreci devam ediyor. 21 Nisan tarihinde Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde başlayan karantina süreci 24 Nisan tarihinde ise Ürgüp ilçesine bağlı Şahinefendi köyünün karantinaya alınmasıyla devam etti.


Nevşehir’de son olarak 4 Mayıs Cumartesi günü Acıgöl ilçesine bağlı Kurugöl köyü de Acıgöl Kaymakamlığı tarafından karantina altına alındı.

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