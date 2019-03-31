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Nevşehir yerel seçim sonuçları 2019 | Nevşehir ilçeleri yerel seçim sonuçlar

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31 Mart 2019 Pazar 17:02
Nevşehir yerel seçim sonuçları 2019 | Nevşehir ilçeleri yerel seçim sonuçlar

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31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları ve belediye başkan adayları hakkında ayrıntılı bilgiye, il il, ilçe ilçe canlı yerel seçim sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz. Türkiye nefesini tuttu 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarına kilitlendi. Nevşehir 2019 yerel seçim sonuçları daha şimdiden merak edilmekte. 2019 yerel seçimleri yani Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan ve yerel yönetimlerin belirlendiği bir seçimdir.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart 2019 yerel seçimlerine girecek partileri belirledi. Buna göre yerel seçim 2019ʼa 12 parti girmekte. Nevşehir yerel seçim sonuçları 2019 canlı izleyecek olan vatandaşlar, Türkiye seçim sonuçları Nevşehir, 2019 seçim sonuçları Nevşehir, 2019 yerel seçim sonuçları Nevşehir, son yerel seçim sonuçları Nevşehir, Nevşehir ilçeleri yerel seçim sonuçları daha şimdiden merak edilmekte.

NEVŞEHİR 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2019 yerel seçim sonuçlarını Yeniakit.com.trʼde Seçim 2019 sayfasından takip edebilirsiniz. 31 Mart Pazar günü Yüksek Seçim Kuruluʼnun (YSK) seçim yasaklarını kaldırmasının hemen ardından yerel seçim 2019 Nevşehir Seçim sonuçları an be an buradan takip edebilirsiniz.AK Parti ve MHP 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı yaparak seçimlere giriyor. Yine 2019 yerel seçimlerde CHP-İYİ Parti resmi HDP ise gayri resmi olarak da Millet İttifakıyla seçimlere girme kararı aldı. Belediye başkan adayları, il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri de bu ittifak çerçevesinde belirlendi. Hem Cumhur İttifakı hem de Millet ittifakı başta büyükşehirler olmak üzere pek çok il ve ilçede ortak belediye başkan adayı çıkardı. AK Parti Nevşehir belediye başkan adayı Rasim Arı, DSP Nevşehir belediye başkan adayı Selahattin Ekicioğlu, MHP Nevşehir belediye başkan adayı Filiz Kılıç,SP Nevşehir belediye başkan adayı İsmet Fatih Terzioğlu, İYİ Parti Nevşehir belediye başkan adayı Mehmet Özkan, TKP Nevşehir belediye başkan adayı Ersel Gürbüz, BBP Nevşehir belediye başkan adayı Ahmet Bilgili, BTP Nevşehir belediye başkan adayı Abdurrahman Çavuş oldu.

2019 Yerel Seçim Sonuçlarını en hızlı ve en anlaşılır bir şekilde 31 Mart akşamı YSKʼnın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz yerel seçim sonuçları 2019 sorgulama yaparak buradan öğrenebilirsiniz. Yerel Seçim Sonuçları 2019, 31 Mart Yerel Seçim sonuçları Nevşehir, Nevşehir belediye Seçim sonuçları Nevşehir 2019 yerel seçim sonuçları ve Nevşehir ilçeleri yerel seçim sonuçları 2019 tüm detaylarıyla bu sayfada olacaktır.

2014 Nevşehir yerel seçim sonuçları

AK PARTİ - Adalet ve Kalkınma Partisi  %52,5

MHP - Milliyetçi Hareket Partisi  %42,7

CHP - Cumhuriyet Halk Partisi  %1,9

HDP - Halkların Demokratik Partisi  %0,3

SP - Saadet Partisi  %1,6

BBP - Büyük Birlik Partisi  %0,6

DP - Demokrat Parti %0,4

BTP - Bağımsız Türkiye Partisi  %0,2

 

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 17:02
  1. Nevşehir
  2. Nevşehir yerel seçim sonuçları
  3. Nevşehir yerel seçim 2019
  4. Nevşehir ak parti ilçe adayları
  5. Nevşehir mhp ilçe adayları
  6. Nevşehir cumhur ittifakı oy oranı
  7. Nevşehir millet ittifakı oy oranı
  8. Nevşehir chp ilçe adayları
  9. Nevşehir chp adayları 2019
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  11. Nevşehir mhp adayları
  12. Nevşehir belediye başkan adayları 2019
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