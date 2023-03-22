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Gündem Nevruz kutlamalarında LGBT bayrağı açanları, Amed Spor taraftarları dövdü
Gündem

Nevruz kutlamalarında LGBT bayrağı açanları, Amed Spor taraftarları dövdü

Depremde yüzlerce kişinin vefat ettiği Diyarbakır'da, HDP öncülüğünde Nevruz kutlamaları yapıldı. Kutlamalar esnasında Cihangir solcusu HDP'liler LGBT bayrağı açınca Amed Spor taraftarları ve HAK PAR'lılar LGBT'lilere saldırdı.

Yeniakit Publisher
2023-03-22 10:04:00 - 2023-03-22 10:05:25

Depremde yüzlerce kişinin vefat ettiği Diyarbakır'da, HDP öncülüğünde Nevruz kutlamaları yapıldı. Kutlamalar esnasında Cihangir solcusu HDP'liler LGBT bayrağı açınca Amed Spor taraftarları ve HAK PAR'lılar LGBT'lilere saldırdı. Saldıran gruplar ardından LGBT paçavralarını yırtıp yaktı. Eylemi gerçekleştiren taraftarlar 'Kürtlerin aile yapısını bozmanıza izin vermeyeceğiz. Avrupalı kapitalistlerden aldığınız fon paralarıyla burada sosyalizm-cilik oynamayın' diye bağırdı.

Seküler kardeşlik!

Sosyal medyada seküler Türkçüler bile HDP'nin LGBT kollarının dayak yemesine tepki gösterdi.

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