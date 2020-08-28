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Aktüel NEÜ Öğretim Üyesi Didem Şanver Akbaş, EAACI araştırma bursu kazandı
Aktüel

NEÜ Öğretim Üyesi Didem Şanver Akbaş, EAACI araştırma bursu kazandı

Yeniakit Publisher
2020-08-28 10:00:55 -
NEÜ Öğretim Üyesi Didem Şanver Akbaş, EAACI araştırma bursu kazandı

KONYA (AA) - Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Didem Şanver Akbaş, Avrupa Alerji ve Klinik İmmünoloji Akademisi (EAACI) araştırma bursuna layık görüldü.

Üniversiteden yapılan açıklamada, dünyada sadece 4 başarılı araştırmacının desteklendiği programda "Alerji Çalışmalarında Yeni Lipozomal Taşıyıcı Stratejiler" başlıklı projesi ile Akbaş'ın, EAACI araştırma bursunu kazanarak İngiltere'deki Imperial College London'da doktora sonrası 12 aylık araştırma yapmaya hakkı elde ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbaş, dünya çapında alerjiler ve alerji sorunu yaşayan hasta sayısının hızlı artış gösterdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yapılan araştırmalar, günümüzde dünya nüfusunun yüzde 40'ından fazlasının alerjiye yatkın bir yapı gösterdiğini belirtmektedir. Bu yaygınlık ve yol açtığı sorunlar nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), alerjik hastalıkları öncelikli küresel sağlık sorunları kapsamında görmektedir.

Bu anlamda, alerji konusunda yeni bilimsel çalışmaların ortaya çıkması ve sonuçlarının paylaşılması ciddi öneme sahip. Lipozomal taşıyıcı sistemlerin, alerjik astım ve rinit gibi Immünoglobülin E (IgE) aracılı alerjilerin tedavisinde başarılı şekilde uygulanması ile birlikte alerji araştırmalarımızda yeni bir döneme işaret edilebilecek."

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