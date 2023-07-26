NEÜ, öğretim kalitesinde Türkiye’de ikinci! Necmettin Erbakan Üniversitesi’ni Tercih Eden Öğrencilere 5 Bin TL’den, 20 Bin TL’ye Kadar Burs

Her eğitim öğretim döneminde %100 doluluğa ulaşan NEÜ’de, bu doluluk oranını daha da nitelikli hale getirmek için başlatılan burs kampanyası Türkiye'nin en başarılı öğrencilerine hitap ediyor. Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, bursun amaçlarından birinin Necmettin Erbakan Üniversitesinin başarı odaklı vizyonunu ortaya koymak olduğunu vurguladı.

Onur Bursunun, Üniversite olarak başarıyı öncelediklerinin en önemli göstergelerinden birisi haline geldiğini, ihtiyaç bursu hariç verdikleri tüm bursların, başarı göstergesine bağlı olduğunu belirten Zorlu, “Necmettin Erbakan Üniversitesi, akademisyeni, öğrencisi ve idari personeli ile başarılı olanın taltif edildiği, başarılı olanın öne çıktığı bir üniversitedir. Burada fikri olan, emek veren, mücadele eden, sebat gösteren, ülkesi için dertlenenin yeri bir başkadır” dedi.

NEÜ, Öğretim Kalitesinde Türkiye’de İkinci

Genç bir üniversite olmalarına rağmen akademik performans olarak birçok köklü üniversiteden daha başarılı olduklarını, bunun da uluslararası üniversite derecelendirme kuruluşlarınca tasdik edildiğini belirten Rektör Zorlu, en son açıklanan, en güncel THE sıralamalarına değindi.

Rektör Zorlu, Haziran ayında açıklanan THE Asya Üniversiteleri Sıralaması 2023 sonuçlarına göre; Türkiye’den 80 üniversitenin girebildiği sıralamada NEÜ’nün, devlet üniversiteleri arasında 11. sırada, “Öğretim Kalitesi”nde Türkiye’deki üniversiteler içerisinde 2. sırada yer aldığını ifade etti.

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Öğretim Kategorisinde Türkiye’de Birinci, Dünyada 36.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, bundan yaklaşık 20 gün önce açıklanan THE Dünya Genç Üniversiteler 2023 sıralamasına Türkiye’den girebilme başarısı gösteren 66 üniversite içinde genel sıralamada 8 sıra yükselerek 10'uncu, devlet üniversiteleri arasında ise 5 sıra yükselerek 4’üncü olduklarını söyledi. Bu sıralamada “Öğretim” kategorisinde Türkiye’deki 66 üniversite arasında 4 sıra yükselerek birinciliğe yerleştiklerini ve dünyada 963 üniversite içinde 36’ncı olduklarını belirten Zorlu; “Yani şimdiden, bizden çok daha önce kurulan pek çok yükseköğretim kurumunun önünde yer almayı başarmış durumdayız. Bu yükselişimizin süreceğinden hiç şüphe duymuyorum. Takip ve takdir edilen bir üniversite olabiliyorsak, imrenilecek, ses getiren başarılara imza atabiliyorsak bunun arkasında büyük bir mücadele olduğunun bilinmesini isterim. Güncel ve güvenilir olan bu aktardığım veriler doğrultusunda Öğretimde Türkiye’de zirvede olduğumuzu rahatlıkla ifade edebilirim. Bu vesile ile emeği geçen tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi En Başarılı Adaylara Odaklandı

Necmettin Erbakan Üniversitesi'ni tercih eden başarılı adaylar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı başarı sıralamasına göre her eğitim ve öğretim yılında 9 ay boyunca 20 bin TL'ye kadar ‘Onur Bursu’ alabilecek. Onur Burslarının devamı için öğrencinin dönemlik eğitim veren akademik birimlerde dönem sonu, yıllık eğitim veren akademik birimlerde yılsonu genel ağırlıklı not ortalamasının 3,50’nin, hazırlık sınıfında ise yılsonu ortalamasının 88 puanın altına düşmemesi gerekiyor.

Kontenjan sınırının bulunmadığı Onur Bursunda YKS sınav sonucuna göre ilgili puan türünde Türkiye’de ilk 20 arasında yer alan öğrencilere, NEÜ’de herhangi bir lisans programına kayıt yaptırmaları halinde 9 ay boyunca aylık 20 bin TL, ilk 100 arasında yer alan adaylara aylık 15 bin, ilk 500 arasında yer alan adaylara 10 bin ve ilk binde yer alan adaylara 5 bin TL nakdi burs verilecek.

NEVA Vakfından Büyük Destek

Necmettin Erbakan Üniversitesi'ni Türkiye’nin ve dünyanın sayılı üniversitelerinden biri haline getirmek için attıkları önemli adımlardan birinin de Necmettin Erbakan Üniversitesi Geliştirme Vakfı (NEVA) olduğunu ve vakfın üniversitenin gelişmesi için büyük destekler sağladığını ifade eden Rektör Zorlu, NEVA'yı, geleceği inşa ve ihya etme gayesiyle kurduklarını ve vakfın destekleriyle Üniversitenin niteliğini daha da artıracak adımlar attıklarını belirtti.

Depremzede Adaylara El Ele Bursu

06 Şubat tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen depremler dolayısı ile bu depremden yoğun olarak etkilenen illerden sınava giren adaylara yönelik El Ele Bursu başlattıklarını duyuran Rektör Zorlu, “Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde 06 Şubat 2023 tarihinde kendisi veya ailesi ikamet eden ve bu illerde YKS sınavına giren adaylara yönelik başlattığımız burs kapsamında ilk üçte yer alan öğrencilere, 9 ay boyunca aylık 5.000 TL burs vereceğiz. Adayların, Üniversitemizin herhangi bir lisans programına yerleşerek kayıt yaptırması ve yerleştiği puan türünde bu illerde ilk üçte yer alması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Adayları Sadece Okumaya Değil, Konya’yı Yaşamaya Bekliyoruz

Rektör Zorlu, ülkemizin en önemli üniversite şehirlerinden biri olan Konya’ya dair de şunları söyledi: “Yüz bini aşan yükseköğrenim öğrenci sayısı ile Konya; ekonomisi, şehirleşmesi, sosyal ve kültürel hayatı, ulaşım ve barınma olanaklarıyla ülkemizin en avantajlı, en güvenilir, en dinamik üniversite şehirlerinin başında geliyor. Anadolu Selçuklu Devleti’ne başkentlik eden bu kadim şehir, tüm imkanları ile gençlerimizin gücüne güç katacak, onları büyütecek.

Orta Anadolu’nun ortasında yolların ve ruhların kavuştuğu tarihi bir merkezdir Konya. Kuzey yolundan girenler uçsuz bucaksız Konya Ovasıyla, güney yolundan girenler ise Torosların doğal güzellikleriyle karşılanır. Konya tek kulvarda koşmaz. Türkiye’nin en güçlü sanayi, ticaret ve tarım merkezlerinden biri olmanın yanı sıra ulusal ve uluslararası ziyaretçiler için bir mıknatıstır. Üniversite öğrencileri için sayısız iş alanı ve fırsat barındırır.

Evliya Çelebi’nin “bir benzerine denk gelmediği”ni yazdığı Hititlerden beri gözde yerleşim yeri olan Meram ve Bağları… İşte kısa yollarla birbirine bağlı özerk yerleşkeler olarak tasarlanmış Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin kalbi Meram’da atmaktadır.

Konya’ya ülkemizin hem her şehrinden hem de yurt dışından rahatça ulaşabiliyorsunuz. Havayolu, karayolu, hızlı tren, geniş imkanlar mevcut. Sadece öğrencilerin değil, anne babaların da ilk tercihlerinden biri. Konya’ya gelen burayı evi gibi hissediyor. Üniversite eğitimi için gelenlerin hatırı sayılır bir kısmının Konya’da kalması, bunun önemli bir göstergesi. Biz öğrencilerimizi sadece okumaya değil, Konya’yı yaşamaya bekliyoruz.”