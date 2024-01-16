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Ekonomi Netflix'den bir zam daha! Daha yeni gelmişti
Ekonomi

Netflix'den bir zam daha! Daha yeni gelmişti

Yeniakit Publisher
2024-01-16 12:32:00 -
Netflix'den bir zam daha! Daha yeni gelmişti

Netflix Türkiye, abonelik ücretlerine sürpriz bir zam daha yaptı. İşte yeni fiyatlar…

Çevrimiçi dizi ve film izleme platformu Netflix, 2024 yılına hızlı başladı.

Dünya üzerinde milyonlarca abonesi bulunan dijital yayın platformu Netflix, Türkiye abonelik ücretlerine zam yaptı.

Abonelik ücretlerine sürpriz zam yapan Netflix'te en ucuz paket 119.99 TL olurken en yüksek fiyat ise 229.99 TL şeklinde güncellendi.

Kullanıcılarına abone olabilecekleri üç farklı paket sunan Netflix’in abonelik ücretleri şöyle:

Temel: 119.99 TL
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Standart: 176.99 TL

Özel: 229.99 TL

Eski fiyatlar ise şöyleydi:

Temel: 99,99 TL

Standart: 149,99 TL

Özel: 199,99 TL

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