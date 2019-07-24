Netflix İslamofobiyi körüklüyor

Hakkı Bilir İstanbul

LGBTİ’li ahlaksızların gönüllü propagandasını yapan Netflix’in, İslam’ı ve Müslümanları kötüleyen bir yayın politikası benimsediği ortaya çıktı. İnternet üzerinden yayın yapan ve hiçbir sansüre uğramayan Netflix’in Müslümanları aşağılayan ve kötü gösteren dizi ve filmleri milyonlarca kullanıcısına ulaştırarak İslamofobinin körüklenmesinde büyük pay sahibi olduğu belirlendi. Hiçbir denetime tabi tutulmamanın verdiği rahatlıkla Müslümanlara saldıran Netflix’in, Homeland, Elite, Bodyguard, Collateral, Black Mirror dizileri ile Diktatör, Brid Box, The Promise filmlerinde kutsal değerlerimize hakaret içeren sahnelere yer verildiği saptandı.

Yayınlanan dizi ve filmlerde İslam düşmanlığı işleniyor

Şehvetperest eşcinsellerin hamiliğine soyunan yeni nesil TV ekranı Netflix, yeryüzünde 2 milyara yakın inananı bulunan mukaddes dinimiz İslam’a en ağır ithamlarla saldırmaktan geri durmuyor. Sahne geçişleri başta olmak üzere alakalı alakasız birçok yerde İslamofobiyi körükleyen doneler kullanan Netflix’in birçok dizi ve filmi ise aleni şekilde İslam düşmanlığı içeriyor. Geçtiğimiz aylarda Netflix bünyesinde gösterime giren Elite dizisi anti İslam sahneleriyle dikkat çekiyor. İspanya’daki bir lisede geçen dizide başörtülü bir karaktere önce örtüsü çıkarttırılıyor ve Müslüman kimliğiyle dalga geçiliyor. Gayri ahlaki sahnelerin sıklıkla gösterildiği dizide Müslümanlar ikinci sınıf vatandaşlar olarak lanse ediliyor. Black Mirror dizisinin birçok bölümünde de Müslümanları kötü gösteren sahnelere yer veriliyor.

Dünyadaki İslamofobik akımlara sinsi destek

Netflix’te yayınlanan Homeland dizisi de baştan sona İslamofobik öğeler içeriyor. Dizinin tanıtım afişinde bile tesettürlü kadınlar arasında kalan bir kadının yüzündeki dehşet ifadesi seçilebiliyor. ABD’nin işgal ettiği ülkelerde akıttığı kanı görmeyen Netflix, toprakları emperyalistlerin eline geçmiş Müslümanları vahşi ve kan dökücü insanlar olarak tasvir ediyor. ABD’nin katliamlarını adeta meşrulaştıran dizi sanat adı altına aleni ırkçılık yapıyor. Yine bir Netflix yapımı olan Bodyguard isimli dizide de Amerikan kumpasları legalize edilirken, Müslümanlar vahşi olarak ekrana yansıtılıyor. Netflix’in mini dizisi Collateral’de de cennet vatanımız üzerinden İslamofobi düşmanlığı körükleniyor. Dizi karakterlerinden biri çocukluğunun Kırıkkale’de geçtiğini söyleyerek, “dünyanın en berbat şehri’ olduğu iddiasına bulunuyor.

Hem Müslüman hem de Türk düşmanlığı yapıyorlar!

Netflix’te yayınlanan filmlerde de durum pek farklı değil. Diktatör isimli komedi filminde, baskıcı bir Arap yönetici karakteri üzerinden İslam’a saldıran Netflix, Müslüman ahaliyle de dalga geçiyor. Brid Box filminin sahne geçişlerinden birinde ise ülkemizde gerçekleşen bir kaza görüntüsü ekrana aktarılarak subliminal mesaj veriliyor. The Promise isimli rezil filmde ise sözde Ermeni soykırımı işlenerek ülkemiz hedef alınıyor.