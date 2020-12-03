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Teknoloji Netflix hizaya geldi! Açıklaması şaşırttı
Teknoloji

Netflix hizaya geldi! Açıklaması şaşırttı

Türkiye'de ofis açacağını açıklayan ahlaksız içeriklerin ve İslam düşmanlığı dizi filmlerin sahibi Netflix, Türkiye'de ofis açmaktan gururlu olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 12:31:00 -
Netflix hizaya geldi! Açıklaması şaşırttı

İslam düşmanlığı yapıldığı içeriklerle gündeme gelen Netflix'ten yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde 195 milyon üyesi bulunan Netflix, Türkiye'de ofis açma kararı aldı.

"İstanbul'da ofis açacak olmak bizi gururlandırıyor"

Netflix'in Kurucusu ve eş CEO'su Reed Hastings, Türkiye'nin, zengin kültürü ve köklü hikaye anlatma geleneği ile kendileri için çok değerli bir ülke olduğunu belirterek, "Bu nedenle muhteşem bir şehir olan İstanbul'da ofis açacak olmak bizi gururlandırıyor. Türkiye'ye yönelik bağlılığımızı net bir şekilde ortaya koyan bu karar, dünyanın dört bir yanında keyifle izlenecek daha fazla Türk yapımı üretmemize katkı sağlayacak. Türkiye'deki 3 milyonu aşkın üyemize ve tüm paydaşlarımıza destekleri için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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