Netflix beslemesi Birce Akalay'dan alçak tehdit

Koronavirüs salgını ve Ukrayna-Rusya savaşıyla birlikte başlayan küresel ölçekte enflasyon ve kur dalgalanmaları devam ediyor.

Dünya genelinde yaşanan sıkıntılı sürece karşılık, tüm dünya ülkeleri yaşanan krizi kabul ederken, Türkiye bu krizi en hafif şekilde gidermeye çalışıyor.

Tehdit etti

Yaşanılan tüm bu sürece karşılık, Netflix beslemesi Birce Akalay, İnstagram hesabından yaptığı paylaşımla AK Partilileri tehdit etti.

Yapılan paylaşıma sosyal medya üzerinden büyük tepki geldi.

Haddini ve boyunu aşan oyuncu parçası paylaşımında "Bıktım artık. Emeğimizin değeri, paramız iyiden iyiye pul oldu. Fakat birileri ülkeyi yemeye ve doyumsuzca satmaya devam ediyor." dedi.

'Magazin dünyası’ diye tabir edilen ‘kokuşmuş mahallenin’ pohpohladığı oyuncu parçası paylaşımının son kısmında "Yargılanacağınız günleri görebilmek ümidiyle. Ki göreceğiz." tehdidinde bulundu.