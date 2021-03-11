  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Netflix ahlaksız dizi 'Friends' ile gençleri hedef almayı amaçlıyor!
Gündem

Netflix ahlaksız dizi 'Friends' ile gençleri hedef almayı amaçlıyor!

ABD merkezli dijital medya platformu Netflix, 3 kız 3 erkeğin birlikte yaşadığı 'ahlaksız' hayatı özendiren ve gençleri aileden uzaklaştırmayı hedef alan 'Friends' isimli diziyi Türkiye'de yayın hayatına sokmaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 18:08:00 - 2021-03-11 18:34:00
Netflix ahlaksız dizi 'Friends' ile gençleri hedef almayı amaçlıyor!

yeniakit.com.tr

Eşcinsellik, ensest ilişkiler, birbirini aldatan karı-koca, başörtüsünü ‘cinsel’ obje olarak gösteren sahneler, gençlere uyuşturucu ve ahlaksızlık pompalama, çocuk istismarı… Türlü ahlaksızlıkları, izleyenlerin zihnine enjekte eden Netflix yeni bir ‘proje’ diziyi daha Türkiye’de yayın hayatına sokmaya hazırlanıyor.

Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya çalışan ABD merkezli dijital medya platformu Netflix, Türkiye’de abonelik fiyatlarını yüzde 50’ye varan oranda artırmasıyla abonelik iptallerinin yaşanması üzerine yeni bir pazarlamaya girdi.

Netflix 'Friends' dizisini Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor

1994 yılında yayın hayatına başlayan ve 2004 yılına kadar devam eden ‘komedi’ türünde yayınlanan ve insanları ‘güldürürken’ bir o kadar da ahlaksızlığın reklamını yapan ‘Friends’ filminin 1 Nisan 2021’den itibaren Türkiye’de yayın hayatına başlayacağı öğrenildi.

10 sezondan oluşan ve Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry ve David Schwimmer’ın başrollerini paylaştığı 'Friends' 'kültürel yozlaşmaya' en müsait olan gençleri hedef alıyor.

Ahlaksızlığın reklamı yapılıyor

Aileyi yok etmek için her türlü ahlaksızlığa başvurarak toplumu dejenere etmeye çalışan Netflix'in 'Friends' dizisinde 20'li yaşları oynayan 3 kız 3 erkek, altı karakter oynadıkları sahnelerle gençleri aile hayatından uzaklaştırmaya çalışırken gayrimeşru ilişkilere yönlendirerek ahlaksızlığı meşrulaştırmaya çalışıyor.

"Dizide bu altı karakter de dizi boyunca pek fazla romantik ilişkiye girer ve bunlardan bazıları ciddiyken bazıları kısa sürelidir." diye anlatılan dizi Netflix'in ilk 'ahlaksız' dizisi değil elbette.

Müslümanları hedef almıştı

Netflix daha önce de Ramazan ayının ilk gününde ‘Osman’ adıyla eşcinselliğin anlatıldığı skandal projeye imza atarak Müslümanları hedef aldı. Yine 'Bir Başkadır' dizisi ile başörtüsünü 'cinsel obje' olarak göstermişti.

Çocuk istismarı

Netflix, Fransız yapımı olan ve çocuk istismarının yapıldığı ‘Minnoşlar’ dizisi ile de tüm dünyanın tepkisini çekmişti.  ABD’de dahi bazı eyaletlerde çocuk istismarı yapan Netflix’in suç işlediği belirtilerek yargılanması istenmişti.

Türkiye'de tepkilerin üzerine RTÜK, Netflix’e ceza kesmiş, çocuk istismarı görüntüsü içeren film kaldırılmıştı.

RTÜK'e çağrımız!

RTÜK'ü, kasıtlı yapılan ve alenen ahlaksızlığın reklamının yapıldığı; inancımıza ve ahlakımıza yapılan bu saldırılara 'dur' demeye çağırıyoruz!

Kanaat önderlerine, STK temsilcilerine, duyarlı Müslümanlara bu ahlaksızlığa karşı ‘dur’ demek için çağrıda bulunuyoruz.

Ahlaki yozlaşmaya neden olan bu dizi ve filmlerle gençler kirli oyunların hedefi olurken RTÜK'ü buna seyirci kalmamaya çağırıyoruz!

Netflix neden işlemiyor? FETÖ ve Adnan Oktar'ın arkasındaki uluslararası güç!
Netflix neden işlemiyor? FETÖ ve Adnan Oktar'ın arkasındaki uluslararası güç!

Gündem

Netflix neden işlemiyor? FETÖ ve Adnan Oktar'ın arkasındaki uluslararası güç!

Netflix'in abone sayısı açıklandı
Netflix'in abone sayısı açıklandı

Teknoloji

Netflix'in abone sayısı açıklandı

Netflix duvara tosladı! Ünlü oyuncu ahlaksız teklifi reddetti
Netflix duvara tosladı! Ünlü oyuncu ahlaksız teklifi reddetti

Medya

Netflix duvara tosladı! Ünlü oyuncu ahlaksız teklifi reddetti

Netflix'in ahlaksız teklifini reddetmişti! Ünlü oyuncudan dikkat çeken Erdoğan paylaşımı
Netflix'in ahlaksız teklifini reddetmişti! Ünlü oyuncudan dikkat çeken Erdoğan paylaşımı

Medya

Netflix'in ahlaksız teklifini reddetmişti! Ünlü oyuncudan dikkat çeken Erdoğan paylaşımı

Netflix'in dizi teklifini reddeden Özlem Balcı Yeni Akit'e konuştu: Ahlaksız rolle Emine Erdoğan'ı karalayacaklardı
Netflix'in dizi teklifini reddeden Özlem Balcı Yeni Akit'e konuştu: Ahlaksız rolle Emine Erdoğan'ı karalayacaklardı

Gündem

Netflix'in dizi teklifini reddeden Özlem Balcı Yeni Akit'e konuştu: Ahlaksız rolle Emine Erdoğan'ı karalayacaklardı

Netflix'e bir tokat daha! TRT oyuncusu teklifi reddetti
Netflix'e bir tokat daha! TRT oyuncusu teklifi reddetti

Medya

Netflix'e bir tokat daha! TRT oyuncusu teklifi reddetti

Ahlaksızlık pompalayan Netflix Türkiye'den daha fazla sermaye koparacak
Ahlaksızlık pompalayan Netflix Türkiye'den daha fazla sermaye koparacak

Gündem

Ahlaksızlık pompalayan Netflix Türkiye'den daha fazla sermaye koparacak

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suriye'de deprem! Esed apar topar götürüldü
Dünya

Suriye'de deprem! Esed apar topar götürüldü

Koronavirüse yakalanan Beşar Esed ve eşi Esma Esed özel bir uçakla Moskova'ya getirildi.
AK Parti’nin yeni seçim yasası hazır! Baraj netleşti
Gündem

AK Parti’nin yeni seçim yasası hazır! Baraj netleşti

AK Parti’nin seçim yasası değişikliğiyle ilgili çalışması son aşamaya geldi. Taslak teklifte ittifak içi baraj uygulamasına gidilmemesi; Tür..
Kürdan kullananlar dikkat! Doktorlar hayrete düştü, başına gelenler pes dedirtti
Yaşam

Kürdan kullananlar dikkat! Doktorlar hayrete düştü, başına gelenler pes dedirtti

İstanbul Nişantaşı'ndaki bir lokantada 37 yıldır garsonluk yapan 50 yaşındaki İsrafil Türkmen'in bir kürdan batması yüzünden başına gelenler..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay