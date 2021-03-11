Netflix ahlaksız dizi 'Friends' ile gençleri hedef almayı amaçlıyor!

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Eşcinsellik, ensest ilişkiler, birbirini aldatan karı-koca, başörtüsünü ‘cinsel’ obje olarak gösteren sahneler, gençlere uyuşturucu ve ahlaksızlık pompalama, çocuk istismarı… Türlü ahlaksızlıkları, izleyenlerin zihnine enjekte eden Netflix yeni bir ‘proje’ diziyi daha Türkiye’de yayın hayatına sokmaya hazırlanıyor.

Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya çalışan ABD merkezli dijital medya platformu Netflix, Türkiye’de abonelik fiyatlarını yüzde 50’ye varan oranda artırmasıyla abonelik iptallerinin yaşanması üzerine yeni bir pazarlamaya girdi.

Netflix 'Friends' dizisini Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor

1994 yılında yayın hayatına başlayan ve 2004 yılına kadar devam eden ‘komedi’ türünde yayınlanan ve insanları ‘güldürürken’ bir o kadar da ahlaksızlığın reklamını yapan ‘Friends’ filminin 1 Nisan 2021’den itibaren Türkiye’de yayın hayatına başlayacağı öğrenildi.

10 sezondan oluşan ve Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry ve David Schwimmer’ın başrollerini paylaştığı 'Friends' 'kültürel yozlaşmaya' en müsait olan gençleri hedef alıyor.

Ahlaksızlığın reklamı yapılıyor

Aileyi yok etmek için her türlü ahlaksızlığa başvurarak toplumu dejenere etmeye çalışan Netflix'in 'Friends' dizisinde 20'li yaşları oynayan 3 kız 3 erkek, altı karakter oynadıkları sahnelerle gençleri aile hayatından uzaklaştırmaya çalışırken gayrimeşru ilişkilere yönlendirerek ahlaksızlığı meşrulaştırmaya çalışıyor.

"Dizide bu altı karakter de dizi boyunca pek fazla romantik ilişkiye girer ve bunlardan bazıları ciddiyken bazıları kısa sürelidir." diye anlatılan dizi Netflix'in ilk 'ahlaksız' dizisi değil elbette.

Müslümanları hedef almıştı

Netflix daha önce de Ramazan ayının ilk gününde ‘Osman’ adıyla eşcinselliğin anlatıldığı skandal projeye imza atarak Müslümanları hedef aldı. Yine 'Bir Başkadır' dizisi ile başörtüsünü 'cinsel obje' olarak göstermişti.

Çocuk istismarı

Netflix, Fransız yapımı olan ve çocuk istismarının yapıldığı ‘Minnoşlar’ dizisi ile de tüm dünyanın tepkisini çekmişti. ABD’de dahi bazı eyaletlerde çocuk istismarı yapan Netflix’in suç işlediği belirtilerek yargılanması istenmişti.

Türkiye'de tepkilerin üzerine RTÜK, Netflix’e ceza kesmiş, çocuk istismarı görüntüsü içeren film kaldırılmıştı.

RTÜK'e çağrımız!

RTÜK'ü, kasıtlı yapılan ve alenen ahlaksızlığın reklamının yapıldığı; inancımıza ve ahlakımıza yapılan bu saldırılara 'dur' demeye çağırıyoruz!

Kanaat önderlerine, STK temsilcilerine, duyarlı Müslümanlara bu ahlaksızlığa karşı ‘dur’ demek için çağrıda bulunuyoruz.



Ahlaki yozlaşmaya neden olan bu dizi ve filmlerle gençler kirli oyunların hedefi olurken RTÜK'ü buna seyirci kalmamaya çağırıyoruz!