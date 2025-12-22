Netanyahu’dan Türkiye karşıtı hamle: Atina ve Lefkoşa ile üçlü zirve

Doğu Akdeniz’de enerji ve savunma odaklı yeni bir diplomasi trafiği başlıyor. İsrail basınına yansıyan haberlere göre İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, yarın üst düzey bir üçlü zirve gerçekleştirecek. Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ev sahipliğinde düzenlenecek görüşmede, bölgedeki güvenlik dengeleri yeniden şekillendirilecek.

BÖLGESEL GÜVENLİK VE ASKERİ İŞ BİRLİĞİ

Yarın öğleden sonra başlaması planlanan zirveye Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ve GKRY lideri Nikos Hristodulidis katılacak. Görüşmenin temel eksenini Doğu Akdeniz’deki enerji koridorları ile savunma alanındaki ortaklıklar oluşturuyor. Üç liderin, bölgede ortak askeri iş birliği ve yeni güvenlik mekanizmalarının kurulması yönündeki adımları ele alması bekleniyor.

TÜRKİYE'NİN ASKERİ GÜCÜNE KARŞI ORTAK CEPHE

İsrail medyasında yer alan analizlerde, bu kritik zirvenin Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de artan askeri gücüne ve stratejik etkisine bir yanıt niteliği taşıdığı savunuluyor. Enerji, güvenlik ve savunma başlıklarında mevcut iş birliğini bir üst aşamaya taşımayı hedefleyen liderlerin, görüşme sonrası düzenlenecek ortak basın toplantısında bölgedeki "yeni yol haritasını" açıklaması öngörülüyor.