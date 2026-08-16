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Spor Gençlerbirliği maçında forması zorla çıkarılan minik taraftara Fenerbahçe’den büyük jest
Spor

Gençlerbirliği maçında forması zorla çıkarılan minik taraftara Fenerbahçe’den büyük jest

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Gençlerbirliği maçında forması zorla çıkarılan minik taraftara Fenerbahçe’den büyük jest

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşılaşmasında bir tribün zorbası tarafından forması zorla çıkarılan minik Fenerbahçe taraftarı Göktuğ Alımcı ile ailesini Lyon maçında ağırlanacağını açıkladı.

Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile oynanan karşılaşmada üzerinde sarı-lacivertli forma bulunduğu gerekçesiyle tribünde tepkiyle karşılaşan minik taraftarı Göktuğ Alımcı hakkında açıklama yayımladı.

Kulüp, Yönetim Kurulu Üyelerinin Göktuğ Alımcı ve babası Selami Alımcı ile iletişime geçtiğini duyurdu. Göktuğ ve ailesinin salı günü oynanacak Lyon karşılaşmasında misafir edileceği belirtildi.

MİSAFİR EDECEĞİZ

“Dün oynadığımız Gençlerbirliği karşılaşmasında, üzerinde Fenerbahçe forması bulunduğu gerekçesiyle tribünde tepkiyle karşılaşan minik taraftarımız Göktuğ Alımcı ve babası Selami Alımcı ile Kulübümüzün Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından iletişime geçilmiştir. Göktuğ ve ailesini, salı günü oynayacağımız Lyon karşılaşmasında misafir edecek; minik taraftarımızı Fenerbahçe Ailesi’nin sıcaklığıyla ağırlayacağız. Yaşanan olay sırasında sağduyulu ve yapıcı yaklaşımlarıyla duruma müdahale ederek Göktuğ ve ailesinin yanında olan emniyet mensuplarımıza ayrıca teşekkür ediyoruz.”

ŞİDDETLE KINIYORUZ

“Bir çocuğun, yalnızca gönül verdiği takımın formasını taşıdığı için tepkiyle karşılaşmasını kabul edilemez buluyor; sporun birleştirici ruhuyla ve gerçek taraftarlık anlayışıyla hiçbir şekilde bağdaşmayan bu davranışı şiddetle kınıyoruz. Futbolun rekabeti sahada kalmalıdır. Çocukların takımlarına duyduğu sevgiye, yaşadığı heyecana ve renklerine olan bağlılığına her koşulda saygı gösterilmelidir. Çocukların tribünlerde korkmadan, özgürce ve sevdikleri takımın renkleriyle futbolun coşkusunu yaşayabildiği bir spor kültürünü hep birlikte korumak hepimizin sorumluluğudur.”

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