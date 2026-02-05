  • İSTANBUL
Netanyahu'dan ABD'ye İran uyarısı: "Kötü anlaşma yapma"
Gündem

Netanyahu'dan ABD'ye İran uyarısı: "Kötü anlaşma yapma"

Netanyahu'dan ABD'ye İran uyarısı: "Kötü anlaşma yapma"

ABD ile İran arasında gerçekleşmesi beklenen kritik görüşme öncesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, güvenlik kabinesini topladı. İsrail basınında geniş yer bulan gelişme, Tel Aviv’in Washington üzerindeki baskısını artırdığı şeklinde yorumlandı.

Güvenlik kabinesi kritik zamanlamayla toplandı

The Times of Israel gazetesine bilgi veren bir yetkili, Başbakan Netanyahu başkanlığındaki güvenlik kabinesi toplantısının Batı Kudüs’te başladığını doğruladı. Toplantının, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İranlı yetkililer arasında yarın Umman’da yapılması planlanan müzakerelerden hemen önce gerçekleşmesi dikkat çekti.

 

İsrail'in ABD'den talepleri

İsrail basınındaki iddialara göre Tel Aviv yönetimi, ABD’ye Tahran ile "kötü bir anlaşma yapılmaması" yönünde doğrudan mesaj gönderdi. İsrail tarafı, olası bir mutabakat için şu şartların kırmızı çizgi olduğunu vurguladı:

 

  • İran’ın nükleer programının tamamen sonlandırılması.
  • Balistik füze çalışmalarının durdurulması.
  • Bölgedeki vekil güçlere verilen desteğin kesilmesi.

Netanyahu'dan misilleme mesajı

İ24News televizyonunun haberine göre Netanyahu, İsrail Meclisi Dış İlişkiler ve Güvenlik Komitesi’ndeki kapalı oturumda da sert açıklamalarda bulundu. Netanyahu, İran’ın İsrail’e yönelik herhangi bir saldırı düzenlemesi durumunda buna en sert şekilde karşılık verileceği tehdidini yineledi.

 

