Netanyahu ve Selman'ın gizli görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Hedefte 'Türkiye' var

Suudi Arabistan’ın Kızıldeniz kıyısındaki Neom kentinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasında pazar günü gerçekleşen gizli görüşmeye ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

İsrail Hayom gazetesine görüşmeyle ilgili detayları açıklayan Suudi yetkililer, gizli toplantıda ABD’de Joe Biden yönetimi ve İran’a karşı ortak bir cephenin kurulmasının tartışıldığını belirtti. Veliaht Prens’in ABD’deki Kaşıkçı dosyasına ilişkin İsrail’in desteğini istediği kaydedildi. Netanyahu ve Muhammed bin Selman’ın gizli görüşmesinde Filistin meselesi çerçevesinde Türkiye’yi hedef alacak bir stratejinin de konuşulduğu belirtildi. İkilinin, Türkiye’nin Doğu Kudüs’teki etkisini azaltmaya yönelik bir planı ele aldığı kaydedildi.

Doğu Kudüs planı

Habere göre, ikili görüşmede, Filistin’de Türkiye’nin rolünden rahatsızlık duyan Suudi Arabistan’ın daha aktif rol alması ele alındı. İsrail’in de Türkiye’nin özellikle Doğu Kudüs’teki etkinliğini kırmak için Riyad’ın aktif rolüne sıcak baktığı belirtildi. Doğu Kudüs’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde artan Türkiye etkisini dengelemek adına Suud destekli yardım kuruluşlarının faaliyetine izin verilmesi gündeme geldi.

Aksa yönetimine göz dikti

Toplantıda, Mescid-i Aksa’nın yönetiminden sorumlu Kudüs İslam Vakfı’na Suud temsilcilerin bulunmasının teklif edildiği ve İsrail’in de bu teklifi destekleyeceği belirtildi. Riyad’ın Filistin yönetimine ve Gazze’ye maddi yardımda bulunma önerisinde bulunduğu da kaydedildi.

İran’a karşı en önemli müttefik

Gizli görüşmede Türkiye’nin yanı sıra ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden yönetimine karşı ortak politikalar geliştirilmesi de ele alındı. Suud tarafından Biden yönetiminin halihazırda İran’la yeni bir nükleer anlaşmayı hazırladığını düşündüğü ve etkisini azaltmayı hedeflediği belirtildi. Riyad’ın İran tehdidine karşı İsrail’i en önemli müttefik olarak gördüğü de görüşmede kaydedildi.

Kaşıkçı davası korkusu

Öte yandan Riyad’ın, Biden yönetimiyle, Suud gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, başta Muhammed bin Selman olmak üzere diğer Suudi yetkililer hakkında yakalama kararı çıkması ve olası yaptırımlar nedeniyle duyduğu endişe de görüşmede dile getirildi. Veliaht Prens’in bu konuda İsrail’in ABD’deki etkisini kullanmasını istediği belirtildi.