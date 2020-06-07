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Aktüel

Netanyahu, otizmli Filistinlinin şehit edilmesi hakkında konuştu:

"Yaşanan bir trajedidir. Otizmli bir kişiden haksız yere şüphelenildi ve bu olayın geniş kapsamlı şekilde incelenmesini bekliyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-06-07 13:48:20 -
Netanyahu, otizmli Filistinlinin şehit edilmesi hakkında konuştu:

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail polisinin geçen hafta işgal altındaki Doğu Kudüs'te otizmli Filistinli İyad Hallak'ı (32) şehit etmesi hakkında ilk kez konuştu ve saldırıyı "trajedi" olarak tanımladı.

Başbakan Netanyahu, haftalık olağan kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, Hallak'ın 30 Mart'ta Doğu Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesinde şehit edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İyad'ın şehit edildiği saldırıyla ilgili bakanlarına "kapsamlı bir soruşturma" yapılması talimatı veren Netanyahu, "Yaşanan bir trajedidir. Otizmli bir kişiden haksız yere şüphelenildi ve bu olayın geniş kapsamlı şekilde incelenmesini bekliyoruz. Tüm İsrailliler ve İsrail hükümeti olarak ailenin acısını paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Hallak, İsrail polisince açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi

İyad Hayri Hallak (32), 30 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Doğu Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesinde bulunan El-Esbat (Aslanlı) Kapısı'nda İsrail polisince açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

"Tabanca taşıdığı şüphesiyle 'dur' ihtarı yapıldığı ancak bu uyarıya uymayarak kaçtığı" iddiasıyla şehit edilen Hallak'ın üzerinde silah bulunmadığı ve Eski Şehir'deki okuluna gittiği ortaya çıkmıştı.

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