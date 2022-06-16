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İSLAM Neslimizi Batı'ya ait sözleşmeler değil İslam korur!
İSLAM

Neslimizi Batı'ya ait sözleşmeler değil İslam korur!

Ülkemizde meşrulaştırılmaya çalışılan eşcinsel sapkınlık tehdidine dikkat çeken Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "Evimizi, ailemizi, neslimizi Batı'ya ait sözleşmeler değil İslam korur." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-16 22:15:00 - 2022-06-16 22:51:25
Neslimizi Batı'ya ait sözleşmeler değil İslam korur!

 Yeniakit.com.tr 

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, yurt dışı fonlu derneklerin desteği ile ülkemizde meşrulaştırılmaya çalışılan eşcinsellik tehdidine dikkat çekti.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Dr. Şenocak, "Bütün değerlerimizi elimizden aldılar. Emperyalist saldırılara yıllardır aile ile direndik. Ahlaksız ilişkilere özgürlük diyenler şimdi aileye ve gençlere saldırıyor." dedi.

Dr. Şenocak, sözlerini şöyle tamamladı: Evimizi, ailemizi, neslimizi Batıya ait sözleşmeler değil İslam korur.

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