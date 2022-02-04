Nesli tükenme tehlikesi altında: Türkiye'de görüldü!

Nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde “kırmızı listede” yer alan çizgili sırtlan bu kez bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Nizip ve Yavuzeli ilçesinin kesiştiği bölgede nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan çizgili sırtlan görüldü. Çizgili sırtlanı gören vatandaş, sırtlanı cep telefonu ile görüntüledi.

Gaziantep’te yaşayan ender türlerden olan çizgili sırtlan kendisini bu sefer de Nizip ilçesinde gösterdi. Kırsal alanda dolaşan çizgili sırtlanı oldukça yol üzerinde yakından cep telefonu kamerasıyla çeken bir vatandaş, büyük bir heyecan yaşadı.

Görüntülerde çizgili sırtlanın oldukça yakınına sokulan ve neredeyse temas edecek yakınlığa gelen vatandaş, aracıyla sırtlanı takip etmeye başladı.

Sırtlana herhangi bir şekilde zarar vermeyen vatandaş, sırtlanın yol kenarındaki bir tarlaya girmesiyle birlikte gitmesine izin verdi. Çizgili sırtlanı kaydeden vatandaş ona sırtlana zarar vermediği için herkes tarafından takdir edildi.

Öte yandan, daha önce aynı bölgelerde çoğu defa araç çarpması sonucu ölü olarak bulunan çizgili sırtlanın bu defa canlı olarak görülmesi bölge halkı tarafından heyecanla karşılandı.

Çizgili sırtlan hakkında

Çizgili sırtlan diğer sırtlanlardan daha zarif bir vücut yapısına sahiptir. Vücutları 110 santimin üstünde uzunluğa ve 40–50 kilogramağırlığa ulaşabilir, kuyrukları ise ortalama 45 santimetredir.

Kıllarını korkutmak için havaya dikebilir; böylece asıl olduğundan daha büyük gözükür. Rengi gridir ve tüm vücudunda belirgin siyah çizgileri vardır.

Çizgili sırtlan Afrika kıtasının kuzey yarısında, Asya'nın batısında Anadolu dahil, Arap yarımadasında ve Hindistan'da bulunur. Yaşam alanı yarı çöl ve kurak bölgelerdir.

Çizgili sırtlanın yaşam şekli benekli sırtlanınkinden çok daha farklıdır. Yalnız yaşamayı tercih eder. Çok nadiren, aile fertlerinden oluşan küçük gruplar kurabilir. Diğer sırtlan türleri gülermiş gibi sesler çıkarırken, çizgili sırtlan sessiz bir hırlamadan başka ses çıkaramaz. Kendine ait bölgesine çok önem verir ve bu bölgeyi savunur.

Büyük hayvanları avlayamaz. Genelde leş ile beslenir. Bunun yanı sıra küçük kemiricileri, kuşları, kertenkeleleri, bazen keçi, koyun ya da köpek avlayabilir. İnsandan korkar, zor duruma düşürülmediği sürece saldırmazlar. Genellikle oyuklarda yaşarlar.

Doğada düşük yoğunlukta bulunmaları, iyi gizlenmeleri ve yalnız yaşamaları sebebi ile vahşi yaşamda görülmeleri çok zordur. Günümüzde Anadolu'nun belirli bölgelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından fotokapanlarla takip edilmektedir.

Anadolu'da sayısı az olmakla birlikte avlanılması kesinlikle yasaktır. Zira Eylül 2010'da Çevre ve Orman Bakanlığı ile Merkez Av Komisyonu tarafından çıkarılan kanuna göre, Anadolu çizgili sırtlanın Türkiye sınırları dahilinde herhangi bir şekilde avlanması 15 bin TL para cezasından başlayan yaptırımların yolunu açmaktadır.

Çizgili sırtlanların Türkiye popülasyonunu korumak için Güneydoğu Anadolu Bölgesinin dışında Altınözü Hatay'da 38 bin 811 hektarlık bir alan yaban hayatı geliştirme sahası olarak ayrılmıştır.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından, yaban hayvanlarının izlenmesi ve yeni tür tespiti için gönderilen fotokapanlar yaklaşık 3 yıl önce kurulmaya başlandı. İlk etapta 7 adet kurulan fotokapanlara daha sonra 14 adet eklendi.

Adıyaman’da ki çeşitli bölgelere yerleştirilen fotokapanlardan ilk görüntüler ise alınmaya başlandı. (İLKHA)