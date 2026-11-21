Adıyaman’da nesli tehlike altındaki sarı benekli semender görüntülendi!
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Adıyaman’da, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan nadir türlerden 'sarı benekli semender' görüntülendi.
Evinin bulunduğu sokakta sarı benekli semenderi gören Adıyaman merkeze bağlı Karaağaç Köyü sakinlerinden Hüseyin Gazi Sinan, semenderi cep telefonu ile görüntüleri kaydetti. Sarı benekli semender, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayata geçirdiği ‘Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi' dahilinde koruma altında bulunan türler kategorisinde yer alıyor.
Hayat-Aktüel
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