Nereden nereye Sedef Kabaş! Akit yazarını içeri attıracaktı, kendisi kodesi boyladı

CHP destekçisi gazeteci kılıklı Sedef Kabaş'ın katıldığı bir canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığına yönelik sözleri tepkilere neden olmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında tutuklanan Kabaş, Bakırköy Cezaevine konuldu.

Küstahlığının bedelini ödeyen Sedef Kabaş, FETÖ’cülerin yargıda hakim olduğu dönemde ise ise hukuki terör estiriyordu.

Savcıyı hedef göstermişti

Kabaş, FETÖ’nün organize ettiği 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verilmesinin ardından Twitter’da İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu’nun bir fotoğrafını paylaşarak, “Bu adamı asla unutmayın 17 Aralık soruşturmasına takipsizlik kararı veren savcı ...” ifadelerini kullanmıştı.

Karahasanoğlu ifşa etti

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, o dönem yayınlanan 2 Ocak 2015 tarihli “Medyamızın yeni kahramanı hortumcu Çağlar’ın işçisi Sedef!” başlıklı yazısında 17 Aralık tweeti nedeniyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Sedef Kabaş’ın Sahil Güvenlik Dergisi’ne yazdığı 3 aylık Yunanistan tatili yazısını köşesine taşımış, “Londra doğumlu Sedef abla ve içinde olduğu aristokrat zümrenin bir seferinde yaptığı üç aylık tatili, Tayyip Erdoğan’ın 12 yıllık Başbakanlığı döneminde, toplam olarak yapmadığının garantisini verebilirim. Gerisi hikayedir. Palavradır, yalandır, iftiradır.” İfadelerini kullanmıştı.

FETÖ’cülere güvenerek Akit’i dava etti

Kabaş, bu yazının ardından FETÖ’cülerin yargıda hakim olduğu o dönemde Akit’i hakimlere şikayet etmiş ve Ali Karahsanoğlu’nun hapisle cezalandırılması için dava açmıştı.

(Sedef Kabaş, 2015'te bir gazetecinin cezaevine girmesi için böyle şikayetçi olmuştu.)





(Mahkeme ise böyle mahkumiyet kararı vermişti.)





Ali İhsan Karahasanoğlu’na yönelik mahkumiyet kararı bilahare Anayasa Mahkemesi tarafından insan hakkı ihlali kabul edilmişti. Yeniden yargılanan yazarımız ise davada beraat etmişti. FETÖ’cülere sırtını dayayarak Akit’i dava eden Kabaş, şimdiler de tarafsız yargının kararıyla Cumhurbaşkanlığı makamına karşı saygısızca ağzını bozmasının bedelini ödüyor.

İşte Karahasanoğlu’nun 2 Ocak 2015 tarihli “Medyamızın yeni kahramanı hortumcu Çağlar’ın işçisi Sedef!” başlıklı o yazısı;

"Twitter’ın kahraman yaptığı bir “konu mankeni” daha karşımızda..

Zaman gazetesi birinci sayfasında.

Samanyoluhaber ana haberinde..

Diğer televizyonlar, “Gazeteci Sedef aşağı.. Gazeteci Sedef yukarı” diye onlarca haber..

Neymiş?

“Gazeteci Sedef, bir tivit atmış. Tivit gerekçesi ile gözaltına alınmış, çocuğunun çizgi film seyrettiği tabletten tutun, cep telefonuna kadar her şeyine el konulmuş!”

“Çocuk” dedi diye, ayağında patik olmayan çıplak ayakla dolaşan bir çocuk sanmayın..

Kendisine özel, “yatılı oyun ablası” tutulan, şanslı bir çocuk o!

Dolayısı ile, “tablet”, “çizgi film” vesair, anlarsınız ya..

İşin sosu..

Berkin Elvan gibi, “Fırına ekmek almaya gidiyordu” diyecek de.

Çocuk 4 yaşında..

•

Medyamızın kahramanlaştırdığı Sedef ablanın attığı tivitin içeriğine bir bakalım..

“Bu adamı asla unutmayın 17 Aralık soruşturmasına takipsizlik kararı veren savcı ...”

Aslında takipsizlik kararını veren, Sedef’in tivitine yazdığı savcı değil ama..

O kadarcık hatayı geçelim..

Sedef ablamızın, “yolsuzluk hassasiyeti”ni ayağa kalkarak alkışlayalım!

Ama şeytan bu, ne yaparsınız...

Sedef ablanın makyajı.. Lüks giyim kuşamı.. Röportaj verdiği evinde arka planda görünen “aristokratların evlerini aratmayan lüks eşyalar”, benim kafamı karıştırıyor...

“Kim bu Sedef abla” diyorum..

Ve yanılmıyorum..

Son ayların, klasik bir “tiplemesi” ile karşı karşıya olduğumuzu görüyorum..

•

Kimmiş, Sedef abla?..

17 Aralık’a verilen takipsizliğe itiraz ediyor ama..

Kendisi; yolsuzluğun kralını, 2 katrilyon lirayı hazineden hortumlayıp kasasına aktararak gerçekleştiren Cavit Çağlar’ın, NTV’sinde program yapan bir bayan..

Çağlar hazineyi soyuyor.

Bu hanım abla da, Emin Çölaşan’ın da haftalık programa çıktığı NTV’de, farklı programlarla, halkın dikkatini, o aylarda soygunlardan başka yerlere çekiyor..

O dönem çalıştığı NTV’nin patronu Çağlar’ın hortumuna, tek bir itirazda bulunmuyor..

Verilen takipsizlikleri.. Verilen görevsizlik kararlarını.. Verilen yetkisizlik kararlarını.. O zaman tivit yoktu ama.. Televizyonda, gazetelerde, internet sitelerinde iki cümle ile eleştirmiyor..

Kafa yapısını ispatlıyor. “Benim derdim yolsuzluk değil, karşı çıktığım; yöneticilerin dindarlığı” diyor..

•

Hayatı lüks içinde geçen insanların, “yolsuzluk edebiyatı” yapmaları, bana hep “He he.. Anlat heyecanlı oluyor” tepkisi verdirir..

Sedef ablanın lüks ev eşyalarını da görünce.. (...)