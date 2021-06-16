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Siyaset Nereden nereye! İşte eski ve yeni Türkiye farkı... Annesi başörtülü olduğu için yuhalanmıştı
Siyaset

Nereden nereye! İşte eski ve yeni Türkiye farkı... Annesi başörtülü olduğu için yuhalanmıştı

NATO Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşmede, Erdoğan’a, başörtülü olduğu için bir dönem Meclis’ten kovulan Merve Kavakcı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab tercümanlık yaptı. Abushanab’ın küçük yaşlarında annesiyle okula giderken vesayet yanlıları tarafından yuhalandığı görüntüler sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 12:31:00 - 2021-06-16 12:29:47

NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı NATO Zirvesi, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden ile NATO Zirvesi kapsamında bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Erdoğan’a, TBMM'den başörtülü olduğu için kovulan Merve Kavakcı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab tercümanlık yaptı.

Annesinin yanında yuhalanmıştı

Fatima Gülham Abushanab, Merve Kavakcı ile Ali Ahmad Abushanab'ın kızı olarak dünyaya geldi.

Kavakçı’nın ‘laiklik’ bahane edilerek milletin meclisinden kovulduğu dönemde küçük yaşta olan Fatima Gülham Abushanab annesi ile birlikte okula giderken vesayet yanlılarının yuhalamalarına maruz kalmıştı.

Abushanab’ın Erdoğan’a tercümanlık yaptığı görüntüler eski Türkiye ile yeni Türkiye arasındaki farkı göstermesi açısından büyük dikkat çekti.

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Yorumlar

emir

evet erdoğan dünya lideri
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OLMAZDI

SAFSATA EZBERLEYECEĞİNE DİL ÖĞRENECEK KADAR ZEKASI EĞİTİMİ OLSAYDI BU TÜR ABD VATANDAŞI YOBAZ HAİN MÜSFETTELERE İHTİYACI OLMAZDI
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