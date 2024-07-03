  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rus lider Putin'le Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'da bir arada: Suriye'deki gerilimi görüştüler

Petrol devi Suudi Arabistan açıkladı: Yeni petrol ve doğalgaz yatakları buldu!

Plan-S devrede! Yerli takım uyduları göreve hazır

Türk müteahhitleri fitili ateşledi! Karar çıktı!: Yurt dışında 7,6 milyar dolarlık iş hamlesi geldi

Suudi Arabistan'dan 'helal olsun' dedirten Türkiye kararı! 'Buradan sözünü veriyoruz' diyerek duyurdular

Depremzede çocuğun mektubunu karşılıksız bırakmadı! Koca yürekli Arda yine yapmış yapacağını

Dışişleri Bakanlığı gereken cevabı verdi! Türkiye'den UEFA'ya 'Bozkurt' ayarı

Türk askerinin Suriye'de kontrolü sağladığı sırada İran'dan büyük namussuzluk! İHA'lar düşürüldü

Dünya devi duyurdu: Türkiye'den 4 adet uçak siparişi aldık

Prens Selman'dan sürpriz İran kararı
Spor Nereden nereye! Daniel Güiza'nın yeni adresi belli oldu
Spor

Nereden nereye! Daniel Güiza'nın yeni adresi belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-07-03 22:02:00 -
Nereden nereye! Daniel Güiza'nın yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'nin eski forveti Daniel Güiza, İspanya 3. lig takımlarından UD Rotena ile sözleşme imzaladı.

Bir dönem Fenerbahçe'nin de formasını giyen ve 17 Ağustos'ta 44 yaşına girecek olan İspanyol forvet Daniel Güiza, İspanya 3. lig takımlarından UD Rotena ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

UD Rotena Kulübü yaptığı yazılı açıklamada, "Güiza takımın forvet hattını güçlendirmeye geldi. Avrupa şampiyonu tecrübesi ve golleriyle destek olacak. Yeni evinize hoş geldin Dani." ifadelerini kullandı.

Futbolcu olarak kariyerinde şimdiye kadar 17 takımda forma giyen Güiza, Fenerbahçe'den 2011 yazında İspanya'nın Getafe takımına transfer olmuş ve ardından Malezya ve Paraguay takımlarında forma giymişti.

İspanyol futbolcu 2018'den sonra doğum yeri olan İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin 2. veya 3. lig takımlarında oynamıştı.

Fenerbahçe En Nesyri ve Nunez'i konuşuyor: Fenerbahçe'den ortalığı karıştıracak transfer!
Fenerbahçe En Nesyri ve Nunez'i konuşuyor: Fenerbahçe'den ortalığı karıştıracak transfer!

Spor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fenerbahçe En Nesyri ve Nunez'i konuşuyor: Fenerbahçe'den ortalığı karıştıracak transfer!

Fenerbahçe transferden vazgeçti! Ali Koç'a yıldız ismin maaşı çok gelince masadan kalktı
Fenerbahçe transferden vazgeçti! Ali Koç'a yıldız ismin maaşı çok gelince masadan kalktı

Spor

Fenerbahçe transferden vazgeçti! Ali Koç'a yıldız ismin maaşı çok gelince masadan kalktı

Lille'den ayrıldığını duyurmuştu! Fenerbahçe'den Yusuf Yazıcı bombası
Lille'den ayrıldığını duyurmuştu! Fenerbahçe'den Yusuf Yazıcı bombası

Spor

Lille'den ayrıldığını duyurmuştu! Fenerbahçe'den Yusuf Yazıcı bombası

Erden Timur'dan bomba itiraflar! Fenerbahçeliler her yerde bu açıklamayı konuşuyor
Erden Timur'dan bomba itiraflar! Fenerbahçeliler her yerde bu açıklamayı konuşuyor

Spor

Erden Timur'dan bomba itiraflar! Fenerbahçeliler her yerde bu açıklamayı konuşuyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23