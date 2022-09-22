Nereden nereye... Bir zamanların en ünlü sağ bekiydi!

Türk futbolunun iz bırakan sağ beklerinden Gökhan Gönül, Çaykur Rizespor'da kadro dışı bırakıldı. Sezona istediği başlangıcı yapamayan Rizespor'da Gökhan Gönül'ün yanı sıra Eren Albayrak ve Selim Ay, kadro dışı bırakılan diğer isimler oldu.

Sezona mutlak Süper Lig parolasıyla başlayan Çaykur Rizespor'da işler pek de iyi gitmiyor. 5 hafta sonunda sadece 1 galibiyet alabilen Rizespor'da kadro dışı kararları da gelmeye başladı.

GÖKHAN GÖNÜL DE DAHİL 3 KADRO DIŞI KARARI

Akşam'a göre; Çaykur Rizespor, tecrübeli sağ bek Gökhan Gönül'ün yanı sıra Eren Albayrak ve Selim Ay'ı da kadro dışı bıraktı.

Gökhan Gönül, Eren Albayrak ve Selim Ay'ın kadro dışı bırakılmasıyla ilgili Çaykur Rizespor'dan kısa süre içinde resmi açıklama yapılması bekleniyor.