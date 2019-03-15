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Nerede oy kullanacağım? Hangi okulda ve sandıkta oy kullanacağım YSK seçmen sorgulama

Nerede oy kullanacağım, nerede oy kullanacağım 2019, YSK sandık görevlisi, binadaki seçmen listesi, YSK seçmen sorgulama 2019, muhtarlık seçmen listesi sorgulama, oyumu nerede kullanacağım 2019, YSK sandık görevlisi başvuru 2019 işte detaylar. 31 Mart 2019 yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Oy pusulalarının basımı yapılırken, seçmen kağıtları da vatandaşlara verilmek üzere muhtarlıklara gönderilecek. 2019 yerel seçimlerinde mahallesinde bulunan hangi okulda ve hangi sandıkta oy kullanacağını merak eden vatandaşlar ise seçmen sorgulama yaparak oyunu nerede, hangi okul ve hangi sandıkta kullanacağını YSK’nın seçmen sorgulama uygulamasıyla öğrenebiliyor.

15 Mart 2019 Cuma 10:16

Nerede oy kullanacağım, nerede oy kullanacağım 2019, YSK sandık görevlisi, binadaki seçmen listesi, YSK seçmen sorgulama 2019, muhtarlık seçmen listesi sorgulama, oyumu nerede kullanacağım 2019, YSK sandık görevlisi başvuru 2019 işte detaylar. 31 Mart 2019 yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Oy pusulalarının basımı yapılırken, seçmen kağıtları da vatandaşlara verilmek üzere muhtarlıklara gönderilecek. 2019 yerel seçimlerinde mahallesinde bulunan hangi okulda ve hangi sandıkta oy kullanacağını merak eden vatandaşlar ise seçmen sorgulama yaparak oyunu nerede, hangi okul ve hangi sandıkta kullanacağını YSK’nın seçmen sorgulama uygulamasıyla öğrenebiliyor.

Seçmenler, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimle ilgili araştırmalarına devam ediyor. Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek. Seçimlere kısa bir süre kala, 'Nerede oy kullanacağım?' ve 'Hangi sandıkta oy kullanacağım?' gibi soruların yanıtı internetten araştırılıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), internet sitesinden 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde nerede ve hangi sandıkta oy kullanılabileceğine ilişkin sorgulamanın yapıldığı uygulamayı aktif hale getirdi. Seçmenler, "www.ysk.gov.tr" internet sitesinden "Nerede oy kullanacağım" linkini tıkladıktan sonra T.C. Kimlik Numarası ile istenen bilgileri girerek, hangi okulda ve sandıkta oy kullanabileceklerini öğrenebiliyor. Ayrıca, bu bilgilere "e-Devlet" ile YSK'nin "Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması"ndan da ulaşılabiliyor.

YSK, seçimlerle ilgili vatandaşların tüm sorularına cevap verebilecek bir çağrı merkezi de oluşturdu. "444 99 75" numaralı çağrı merkezinden, seçmen kaydı da sorgulanabiliyor. Nerede oy kullanabileceğini bu hat üzerinden öğrenebilen seçmenlerin tüm soruları çağrı merkezi aracılığıyla yanıtlanıyor.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 10:16
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