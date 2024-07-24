Nepal'da uçak kalkıştan kısa süre sonra düştü! En az 5 ölü
Nepal'in başkenti Katmandu'da 19 kişinin bulunduğu bir uçağın kalkıştan kısa süre sonra kaza yapması sonucu en az 5 kişi hayatını kaybetti.
Nepal'in başkenti Katmandu'da trajik bir uçak kazası yaşandı. 19 kişinin bulunduğu uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Bu kaza sonucunda en az 5 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, kazanın ardından kurtarma çalışmalarını hızla başlattı ve olay yerinde incelemeler devam ediyor. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi ve soruşturma sürdürülüyor.
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