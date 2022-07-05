  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İzmir'de rüşvet operasyonu! CHP'li belediye başkanı gözaltına alındı

Yunanistan medyası Mustafa Kemal'in hayatını anlatan kitap dağıttı

Daha neler göreceğiz neler! Göbekten CHP’ye bağlı hukukçu (!) HDP listesinde

Böyle bir seçim anketi görülmedi! CHP'ye öyle bir gaz verdiler ki...

Karadeniz gazını karaya ulaştıracak! İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

‘Abdest alan' Gergerlioğlu'na bir hodri meydan daha! ‘Cesaretin varsa…’

Bak sen şu yaptıkları hokkabazlığa! Enflasyonu şişiren ENAG’ın maskesi düşürüldü

Böyle üçkağıt görülmedi! CHP’li isimden büyük skandal

Altınla ilgili flaş yorum geldi! "Hemen bunu yapın" deyip uyardılar

Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmailağa'ya eleştiri! Mahmut Efendi buna karşı değildi
Yerel Nemrut'un Urfa'daki meşhur krallık tahtı turizme kazandırılıyor
Yerel

Nemrut'un Urfa'daki meşhur krallık tahtı turizme kazandırılıyor

Şanlıurfa'daki "Nemrut'un Tahtı" olarak bilinen tarihi mekan, ziyarete açılacak.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 18:10:00 -
Nemrut'un Urfa'daki meşhur krallık tahtı turizme kazandırılıyor

Eyyübiye Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Eyyübiye Belediyesi işbirliğinde kentte bulunan kültür varlıklarının turizme kazandırılması için proje hazırlandı.

Bu kapsamda, kent merkezinin güneyinde yer alan tarihi alan, projenin tamamlanmasıyla turizmin hizmetine sunulacak.

Şehre hakim bir noktada, kayalar içerisine oyulmuş odalar, kesme taştan kemerler ve birçok duvarın bulunduğu tarihi kalıntılar, yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılacak.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, çok büyük bir kısmı Eyyübiye ilçesi sınırlarında yer alan tarihi ve kültürel alanların korunması, turizme kazandırılması ve gelecek nesillere aktarılması için her türlü çalışmaya destek verdiklerini belirtti.

Kuş, "Kadim şehrimizin önemli eserlerinden biri olan Nemrut'un Tahtı olarak bilinen bölgeyi turizme kazandırıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızla birlikte yürüteceğimiz projemiz onaylandı, hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23