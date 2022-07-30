Nelsson’dan şaşırtan Sevilla cevabı!

Galatasaray'ın Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson, yeni sezon öncesi iddialı açıklamalar yaptı.

Galatasaray'a geçen sezon başında ülkesi Danimarka'nın Kopenhag takımından transfer olan 23 yaşındaki Victor Nelsson, Süper Lig'de iyi bir sezon geçirememelerine rağmen sarı-kırmızılı taraftarların beğendiği ve desteklediği isimlerin başında geldi.

Sevilla'ya transfer olan Marcao ile özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı maçlar çıkaran Nelsson, yeni sezona iddialı bir şekilde giriyor.

Genç futbolcu, Avusturya'nın Innsbruck kentindeki Stans kasabasında gerçekleştirilen ikinci etap yurt dışı kampında, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Başakşehir'in Norveçli hücum oyuncusu Fredrik Gulbrandsen ile Galatasaray'da top koşturduğu dönemde vatandaşı Martin Linnes arasında atışmaya neden olan, Trabzonsporlu taraftarların eski golcüleri Norveçli Alexander Sörloth ve mevcut santrfor Danimarkalı Andreas Cornelius için kullandıkları "Kuzey'in Kralı" lakabına Nelsson da talip oldu.

ABD yapımı bir diziyle popüler olan "Kuzey'in Kralı" lakabıyla ilgili, "Sence dünyada ve Türkiye'de 'Kuzey'in Kralı' kim?" şeklindeki soruya sarı-kırmızılı futbolcu, "Dünya genelini bilmiyorum ama Türkiye'de 'Kuzey'in Kralı' benim." yanıtını verdi. Victor Nelsson, "Bu iddiası Viking kanlarından mı geliyor?" denmesi üzerine, "Evet. Bu espriye çok rastlıyorum. Böyle diyebiliriz. Bence keyifli bir söyleyiş şekli." ifadelerini kullandı.

Sevilla cevabı

Sarı-kırmızılı futbolcu, İspanya'nın Sevilla Kulübünün transfer hedeflerinden birisi olduğu yönünde çıkan haberlerle ilgili yorum yapmadı.

Galatasaray'da geçen sezon birlikte forma giydiği Marcao'yu transfer eden Sevilla'dan teklif alıp almadığının sorulması üzerine Nelsson, "Zor bir soru. Sıkıcı bir cevap vermem gerekecek. Bunun üzerine yorum yapma veya başka bir şey söyleme şansım yok. Yorumsuz olarak bırakıyorum." diye konuştu.

Nelsson, kariyer hedefiyle ilgili bir lig veya kulüp hayali olmadığını belirterek, "Galatasaray'da oynamayı çok seviyorum ve burada olduğum için keyif alıyorum." dedi.

Victor Nelsson, geçen sezon 13. tamamladıkları Süper Lig'in istedikleri gibi geçmediğini söyledi. Galatasaray'ın büyük bir kulüp ve takım olduğunu anlatan Nelsson, "Galatasaray ismini duyduğumda hemen çevreme gitmek istediğimi söyledim. İnanılmaz büyük bir kulüp ve bütün dünyada bilinen, tanınan bir takım. Geçen sezon şampiyonluk mücadelesi vermek istiyorduk ama ligde istediklerimizi gerçekleştiremedik. Galatasaray, benim için çok büyük bir takım." şeklinde görüş belirtti.



