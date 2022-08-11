  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Nelsson gitti gidiyor! Artık tutulması çok zor...
Spor

Nelsson gitti gidiyor! Artık tutulması çok zor...

Sevilla'nın transfer etmek istediği Galatasaray'ın stoper oyuncusu Nelsson'a, Premier Lig ekibi Everton'ın da talip olduğu iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-11 15:20:00 -
Nelsson gitti gidiyor! Artık tutulması çok zor...

Sevilla'nın transfer etmek istediği Galatasaray'ın stoper oyuncusu Nelsson'a, Premier Lig ekibi Everton'ın da talip olduğu iddia edildi.

Bu yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Marcao'yu kadrosuna katan Sevilla, bu transferin ardından sarı-kırmızılıların bir diğer stoperi Nelsson'a yönelmişti.

Hürriyet'in İtalya basınına dayandırdığı habere göre; Danimarkalı stopere, Sevilla'nın ardından Premier Lig ekibi Everton da talip oldu.

Yine haberde yer alan bilgiye göre; Sevilla'nın, Galatasaray'ın beklentilerini karşılamak konusunda güçlük çektiği ancak İngiliz takımının ekonomik anlamda avantajlı olduğu da belirtildi.

7 milyon euroya alınmıştı

Nelsson, geçtiğimiz sezon başında Danimarka ekibi Kopenhag'dan 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.

Danimarkalı stoper, geçtiğimiz sezon Galatasaray adına çıktığı 48 maçta 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

 

Milyon ton geleceğin petrolü üretilebilir! Türkiye'de dev rezerv!
Milyon ton geleceğin petrolü üretilebilir! Türkiye'de dev rezerv!

Ekonomi

Milyon ton geleceğin petrolü üretilebilir! Türkiye'de dev rezerv!

Tayvan Dışişleri Bakanı Wu: Çin, bu tatbikatlarla Tayvan işgaline hazırlık yapıyor
Tayvan Dışişleri Bakanı Wu: Çin, bu tatbikatlarla Tayvan işgaline hazırlık yapıyor

Dünya

Tayvan Dışişleri Bakanı Wu: Çin, bu tatbikatlarla Tayvan işgaline hazırlık yapıyor

Yaz aylarında gözde görülen güneş yanığı görme kaybına yol açabilir! Güneş ışığına dikkat!
Yaz aylarında gözde görülen güneş yanığı görme kaybına yol açabilir! Güneş ışığına dikkat!

Sağlık

Yaz aylarında gözde görülen güneş yanığı görme kaybına yol açabilir! Güneş ışığına dikkat!

Prens Selman'ın dev projesi! Robotlar Şehri Neom: Özerk bir hukuk sistemi ile yönetilecek
Prens Selman'ın dev projesi! Robotlar Şehri Neom: Özerk bir hukuk sistemi ile yönetilecek

Dünya

Prens Selman'ın dev projesi! Robotlar Şehri Neom: Özerk bir hukuk sistemi ile yönetilecek

Süt çökeleği tarifi: Kalsiyum ve fosfor kaynağı olan çökelek çok faydalı! Evde sütten çökelek yapımı
Süt çökeleği tarifi: Kalsiyum ve fosfor kaynağı olan çökelek çok faydalı! Evde sütten çökelek yapımı

Kadın - Aile

Süt çökeleği tarifi: Kalsiyum ve fosfor kaynağı olan çökelek çok faydalı! Evde sütten çökelek yapımı

Almanya’da gündem peynir! Avrupa, zamlanan yağ ve peynire alarm takılmasını tartışıyor
Almanya’da gündem peynir! Avrupa, zamlanan yağ ve peynire alarm takılmasını tartışıyor

Dünya

Almanya’da gündem peynir! Avrupa, zamlanan yağ ve peynire alarm takılmasını tartışıyor

İbrahim Reisi'den gözdağı: Sınırların değişmesini kabul etmeyiz!
İbrahim Reisi'den gözdağı: Sınırların değişmesini kabul etmeyiz!

Dünya

İbrahim Reisi'den gözdağı: Sınırların değişmesini kabul etmeyiz!

Sosyal medyada gündem oldu! Balı fazla kaçıran ayı işte böyle kendinden geçti
Sosyal medyada gündem oldu! Balı fazla kaçıran ayı işte böyle kendinden geçti

Aktüel

Sosyal medyada gündem oldu! Balı fazla kaçıran ayı işte böyle kendinden geçti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23