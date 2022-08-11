Nelsson gitti gidiyor! Artık tutulması çok zor...
Sevilla'nın transfer etmek istediği Galatasaray'ın stoper oyuncusu Nelsson'a, Premier Lig ekibi Everton'ın da talip olduğu iddia edildi.
Sevilla'nın transfer etmek istediği Galatasaray'ın stoper oyuncusu Nelsson'a, Premier Lig ekibi Everton'ın da talip olduğu iddia edildi.
Bu yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Marcao'yu kadrosuna katan Sevilla, bu transferin ardından sarı-kırmızılıların bir diğer stoperi Nelsson'a yönelmişti.
Hürriyet'in İtalya basınına dayandırdığı habere göre; Danimarkalı stopere, Sevilla'nın ardından Premier Lig ekibi Everton da talip oldu.
Yine haberde yer alan bilgiye göre; Sevilla'nın, Galatasaray'ın beklentilerini karşılamak konusunda güçlük çektiği ancak İngiliz takımının ekonomik anlamda avantajlı olduğu da belirtildi.
7 milyon euroya alınmıştı
Nelsson, geçtiğimiz sezon başında Danimarka ekibi Kopenhag'dan 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.
Danimarkalı stoper, geçtiğimiz sezon Galatasaray adına çıktığı 48 maçta 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
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