Neleri kapsıyor, yaptırmalı mıyım? Tamamlayıcı sağlık sigortası "sağlıklı" mı?"

Yılın ilk 8 ayında prim üretimi yüzde 190,2 büyüyen Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, sağlık branşının lokomotifi haline gelmiş durumda. Toplam sağlıkta payı yüzde 27,2’ye yükselen TSS’nin hayat dışı prim üretimindeki payı da yüzde 4,2’yi buldu. Sigortam.net, tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nın (TSS) dikkat çekici yükselişini ve sunduğu cazip avantajları masaya yatırdı.

Kaç kişi sigorta yaptırdı?

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından açıklanan verilere göre, Ağustos ayı itibarıyla özel sağlık sigortası ve TSS poliçelerine ilgi hızla büyümeye devam ediyor. Ülkemizde özel sağlık sigortası yaptıranların sayısı 9 milyonu aşarken Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptıran sigortalı sayısı ise 3 milyon 614 bin kişi olarak kayıtlara geçti. TSS toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 190,2 artışla 10,6 milyar TL’ye ulaştı. Böylelikle TSS’nin toplam sağlık branşındaki payı %24,4’ten %27,2’ye yükselirken, hayat dışı prim üretimindeki payı da %3,4’ten %4,2’ye çıktı.

Neleri kapsıyor?

Genel sağlık sigortası kapsamında olmayan tedavileri ve hizmetleri kapsayarak, bireylerin hastane masrafları, ameliyatlar, ilaçlar, laboratuvar testleri ve daha fazlasını içeren geniş bir yelpazede hizmet almasını sağlayan TSS, prim artışlarına bağlı olarak daha cazip hale geldi. Son dönemde maliyet artışının yanı sıra ciddi bir sağlık enflasyonunun söz konusu olması, TSS’yi özel sağlık sigortalarına göre daha uygun prim tutarı sebebiyle özellikle SGK’lılar için cazip bir seçenek haline getiriyor.

Bunun yanında, SGK ile anlaşması olmayan hastanelerde de hizmet almak isteyenler, yurt dışı tedavi hizmetlerinin de sağlık sigortası kapsamında olmasını tercih edenler ve serbest meslek çalışanları gibi SGK kapsamında olmayan bireyler için özel sağlık sigortası daha uygun bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’ndan kimler faydalanabilir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nı; TC vatandaşı olan ve SGK aktifliği bulunan 0-80 yaş arasındaki herkes satın alabiliyor. Emekli veya çalışan ayrımı olmaksızın SGK'lı ve 80 yaşın altındaki herkes bu poliçenin teminatlarından yararlanabiliyor. Bununla beraber, her sigorta şirketinin Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’na giriş yaşı farklılık gösteriyor. Bu nedenle 60 yaş üstü sağlık sigortası yapan şirket sayısının sınırlı olduğunun altını çizmekte fayda var.

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Eğer ömür boyu yenileme garantisi kazanılmışsa, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası her yaşta kullanmaya devam edilebiliyor. Fakat ömür boyu yenileme garantisi kazanılmadıysa sigorta şirketi bu belirlenen yaş sınırından sonra poliçeyi yenilememe hakkına da sahip olabiliyor.

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