Nefsine yenik düşen sonunda yatağa düşer

Hep biliyoruz ki, sağlıkta aslolan hastalandıktan sonra hastane kapılarında şifa aramak değil, en evvel hastalanmadan tedbirini almaktır. Hastalanmamanın tedbiri her konuda olduğu gibi “nefs terbiyesi”nden geçiyor. Nefsine hakim olamayanın uğradığı sıkıntılardan dolayı sızlanması herkese ibret olmalı. Nefsin en azgını hırsa dönüşmesidir. Yeme içme konusundaki hırs ise sayısız illetin kapısından içeri son sür’at dalmaktan başka anlam taşımaz. “Boğazına hakim olamayan”ın akıbeti hüsrandır.

1- Günde iki öğün sofrada olun. Yani sadece iki defa yemek yemeye oturun. İki sofra arası 6 ilâ 8 saat arasında değişsin. Mümkünse sabahları 07:00 - 08:00 arasında kahvaltı yaptıktan sonra, ikinci defa 15:00 - 16:00 arasında karnınızı doyurun. Bugün çalışma hayatının saatleri böyle bir düzene maalesef uymuyor. Öğle yemeğinizi ikiye bölerek kalanını 16:00 gibi yiyin. Yatsıdan sonra yeme içmeye son verin. Yaradılışımızda vücudumuz bu saatlerden sonra dinlenmeye uykuya programlanmıştır.

2- Yediklerinizin yarıdan fazlasının pişmemiş (salata ve meyve, kavrulmamış tuzsuz kuru yemiş, üzüm, fındık, ceviz, kayısı vs.) olmasına özen gösterin.

3- Gergin, öfkeli, kafası karışık bir halde iken sofraya oturmayın. Sofrada huzurlu, sakin olun. Lokmaları iyice çiğneyerek yutun.

4- Yemekte su içmeyin. Yemekten önce bir iki yudum ılık su için. Fazlasından kaçının. Yemekten sonra içilen su da zararlıdır. Yemekten 1-2 saat sonra suyunuzu içmeye başlayabilirsiniz.