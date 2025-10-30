"Nefsimi ayaklar altına aldım" diyen Davutoğlu'na olay cevap! "Başka çıkar yolu kalmadı"

AK Parti'yi bölmek için muhaliflerin peşine takılan Ahmet Davutoğlu’nun son günlerde yaptığı açıklamalar, siyasette yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Kayseri’de düzenlenen “Küresel Vicdan” adlı etkinlikte konuşan Davutoğlu, başbakanlığı bıraktıktan sonra Bursa’da yaşadığı bir olayı anlatmıştı.

“BEN 30 SENEDİR MUHTARIM, BIRAKAMADIM”

Davutoğlu, o dönemde bir muhtarla aralarında geçen diyaloğu şu sözlerle paylaşmıştı: “Başbakanlığı bıraktım. Bir-iki hafta sonra Ulu Cami’de büyük bir kalabalık beni karşıladı. Biri kalabalığı yarmaya çalışıyordu, korumalara ‘bırakın gelsin’ dedim. ‘Ben 30 senedir muhtarım, muhtarlığı bırakamadım. Siz bir anda başbakanlığı nasıl bıraktınız?’ diye sordu. Yine nefsimi ayaklar altına alırım. Bana yapılan hakaretlere, trollerin saldırılarına rağmen devlete ve millete katkım olacaksa bunu seferberlik olarak görürüm.”

“NEFSİNİ DEĞİL, BORCUNU DÜŞÜN”

Ahmet Hakan, Hürriyet’teki köşesinde bu anıyı alıntılayarak Ahmet Davutoğlu’na dikkat çeken ifadeler kullandı:

Hakan, “O muhtar, 30 yıldır muhtarlıktan vazgeçmiyorsa mahalleliden destek alabildiği içindir. Davutoğlu bir anda başbakanlığı bırakıyorsa, bunun nedeni başbakanlığını Recep Tayyip Erdoğan’a borçlu olmasıdır.” diyerek, Davutoğlu’nun ‘nefsini ayaklar altına alma’ yorumuna göndermede bulundu.

“BAŞKA ÇIKAR YOL KALMADI”

Hakan, yazısının sonunda ise şu ifadeleri kullandı: “Yani olay, nefsin ayaklar altına alınma olayı değildir. Yani olay, nefsin ayaklar altına alınmasından başka çıkar yol kalmaması olayıdır.”

