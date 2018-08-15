Nefret ve ötekileştirme gibi faşist söylemi tetikleyen bir üslup kullanan vatandaş Akit Soruyor ekibini şok etti

Taha Emre ÖZDEMİR Yeniakit.com.tr- İstanbul denilince akla ilk gelen sorunlardan birisi şüphesiz ki sıklıkla tıkanan trafik. Hemen her bayramın arefesinde ve sonunda trafik çilesi daha da katlanıyor. Kurban bayramına sayılı günler kala, Akit Soruyor’un gündeminde İstanbul trafiği vardı.

İstanbullulara ‘’Yetkili olsanız İstanbul trafiğini nasıl düzeltirdiniz?” sorusunu yönelttik. Mikrofon uzattığımız herkes kendince çözüm önerilerini bizimle paylaştı. İşte onlardan birisi söze nüfus artışından başladı. Konuyu ülkemize sığınan Suriyelilere getirerek şu ifadeleri kullandı:

"SURİYELİLER HEPTEN BİR BELA"

“ Bu kadar kalabalıkta nasıl düzelir sizce? Nerdeyse 30 milyona varan bir şehir oldu. Valla çok da yabancı var. Şu anda Avcılar’a bir bakın ya. Birleşmiş Milletler gibi. Arabından tutun zencisinden çıkın. İnanın hele ki Suriyeli. Zaten Suriyeliler hepten bir bela.”