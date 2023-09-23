Nefeslerin tutulduğu Türkiye Cirit Şampiyonasında 3 sporcu attan düştü

Bayburt'ta düzenlenen Hasan Sarol Sezonu Türkiye Cirit Şampiyonası 1'inci Yükselme B Grubu müsabakaları bugün başladı. 22-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan müsabakalarda; Bayburt Atlı Spor, Erzurum Atatürk Üniversitesi Atlı Spor, Manisa Selendi Atlı Spor ve Kars Baş Köy Atlı Spor Kulüpleri 1'inci lige yükselme mücadelesi verecek. Üç gün sürecek müsabakaların ilki, Erzurum Atatürk Üniversitesi Atlı Spor Kulübü ile Kars Baş Köy Atlı Spor Kulübü arasında gerçekleşti. Oynanan cirit maçında Erzurum cirit takımı, Kars cirit ekibini mağlup etti.

Erzurum ve Kars Atlı Spor Kulüplerinin maçının ardından Bayburt temsilcisi olarak Türkiye Cirit Şampiyonasında mücadale eden Bayburt Atlı Spor Kulübü, Manisa Selendi Atlı Spor Kulübüyle karşı karşıya geldi. Oynanan maçta Bayburt Atlı Spor Kulübü rakibini 13 puan farkla yenerek, şampiyonaya galibiyetle başladı.

Zeminin azizliğine uğrayan her iki takım oyuncuları peş peşe at üzerinden düşerek kendilerini yerde buldular, izleyenlerin yürekleri ise ağızlara geldi. Saha kenarında hazır bulunan sağlık ekiplerinin müdahaleleri sonrasında oyuncular müsabakaya kaldıkları yerden devam ederek, maçı tamamlayabildiler.

Sıcak havaya aldırış etmeden desteklediği takımın maçını izlemeye gelen Kamil Altıparmak isimli seyirci, "Maçı izlemeye geldim. Bayburt Atlı Spor Kulübü destekçisi olarak yerimizi aldık. Kalbim sanki ağzımda atıyor, heyecanlıyım. Heyecandan dilim, damağım kurudu. Her iki takıma da başarılar diliyorum. Kazasız bir maç olsun, rakip takım da bizim arkadaşımız, dostumuz" dedi.

Uzun yıllardır cirit sporuyla ilgilenen Bayburt Atlı Spor Kulübü oyuncusu Şahin Köprücü şampiyonaya hazır olduklarını belirterek, güzel bir maç olması temennisinde bulundu, her iki takıma başarılar diledi.

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Seyircinin desteğiyle bugünkü maçı güzel bir şekilde tamamlayacaklarını söyleyen Bayburt Atlı Spor Kulübü oyuncusu Kadir Köprücü, "İlimizi temsilen bugün Manisa Selendi Atlı Spor Kulübüyle bir maç yapacağız. Tüm takımlara başarılar diliyorum. Seyircinin de desteğiyle inşallah güzel bir maç sergileyeceğiz" diyerek konuştu.

Cirit sporunu yaşatmaya gayret ettiklerine vurgu yaparak dostluk mesajı veren Cafer Yurtsever isimli bir diğer seyirci de, "Geçen hafta A grubu müsabakaları için İpekyolu Atlı Spor Kulübü olarak biz Erzurum'daydık, maçlarımızı tamamlayıp Bayburt'a döndük. Şu an yanımızda Erzurumlu kulüp başkanımız var, diğer arkadaşlar da geldiler maçı izlemeye. Geçen hafta orada rakiptik, şimdi yan yana oturuyoruz, cirit böyle bir şey. Biz de ata sporunu yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bugün güzel maçlar oynandı. Erzurum'dan, Kars'tan, Manisa'dan takımlar geldi. Bizi burada bugün Bayburt Atlı Spor Kulübü temsil ediyor. Biraz taraflı olacak ama herhalde bizim Bayburt takımı gruplardan çıkar gibi görünüyor. Ciriti biz dostluk için yapıyoruz, kazasız belasız bir maç olsun inşallah, hak eden kazansın" şeklinde konuştu.