Nefesler tutulmuştu! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi berabere bitti

Süper Lig'in 3. haftası dev Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle devam etti. 392. randevularına çıkan taraflar galibiyet için kozlarını paylaştı ancak karşılaşma 0-0 sona erdi.

Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mehmet Cem Satman üstlendi. Derbinin dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan oldu. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Alper Ulusoy'du. AVAR koltuğunda ise Serkan Tokat ve Bahattin Duran oturdu.

Karşılaşmalarda Fenerbahçe üstünlüğü

392. kez çıkılan ezeli rekabette Galatasaray'ın 124, Fenerbahçe'nin ise 146 galibiyeti bulunuyor. 121 müsabaka beraberlikle sonuçlanırken, sarı lacivertliler toplamda 536; sarı kırmızılılar ise 488 gol buldu.

Taraflar Süper Lig'de 127. kez karşılaşırken, 126 karşılaşmanın 50'si Fenerbahçe'nin; 34'ü ise Galatasaray'ın galibiyetiyle tamamlandı. 42 lig karşılaşmasında ise kazanan olmadı.

İşte ilk 11'ler:

Galatasaray: Fatih Öztürk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Arda Turan, Falcao

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Tisserand, Lemos, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Sosa, Ozan Tufan, Deniz Türüç, Thiam, Valencia

Fenerbahçe'de ilkler

Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand, sarı-lacivertli formayı ilk kez Galatasaray derbisinde giydi.

Sarı-lacivertlilerin büyük umutlarla kadrosuna dahil ettiği 27 yaşındaki savunma oyuncusu, Galatasaray derbisine 11'de başladı.

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Jose Sosa, Galatasaray karşısında ilk 11'de görevlendirildi.

Teknik direktör Erol Bulut, hastalığı sebebiyle sezon başında takımla fazla çalışma fırsatı bulamayan Sosa'yı, ligde Çaykur Rizespor karşısında 77. dakikada, Atakaş Hatayspor karşısında ise ikinci yarıda oyuna almıştı.

Dirar ile Rodrigues kadroya alınmadı

Teknik direktör Erol Bulut, Galatasaray karşısında Nabil Dirar ve Garry Rodrigues'i 21 kişilik kadroya almadı.

Genç teknik adam, hafif sakatlığı bulunan Dirar ile takımdan gönderilmesi gündemde olan Garry Rodrigues'e Galatasaray derbisinin kadrosunda yer vermedi.

Maçtan notlar

12. dakikada Fenerbahçe'de José Sosa, Taylan Antalyalı'ya yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.

15. dakikada Galatasaray'da Christian Luyindama, Valencia'ya yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.

19. dakikada sağ kanattan Omar'ın ortasında penaltı noktasında iyi yükselen Arda Turan'ın kafa vuruşunda Galatasaray gole yaklaştı ancak top kaleci Altay'da kaldı.

20. dakikada gole yaklaşan taraf Fenerbahçe oldu. Sağ kanattan Gökhan Gönül'ün ortasında Valencia'nın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı. Bu dakika itibariyle karşılaşmada tempo yükseldi.

26. dakikada Galatasaray bir kez daha gole yaklaştı. Sağ kanattan Feghouli'nin ortasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Linnes'in plase vuruşunda kaleci Altay topu son anda kornere çeldi.

Galatasaray'ın golü iptal edildi

36. dakikada Belhanda'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Feghouli'nin ceza sahasında gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu ancak gol ofsayat gerekçesiyle iptal edildi.

Bu pozisyon sonrası maçta önemli anlar yaşanmadı ve 1 dakika uzatmayla oynanan ilk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı sarı kartla başladı

İkinci yarının başlamasının ardından 47. dakikada Galatasaray'da Falcao, Ozan Tufan'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

49. dakikada Galatasaray'da Feghouli sağ kanattan sert bir orta açtı ancak top kaleci Altay'da kaldı.

52. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Ceza yayında topla buluşan Deniz Türüç'ün dönerek yaptığı vuruş yandan auta çıktı.

60. dakikada Fenerbahçe bir kez daha gole yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda karambolde ceza sahasında topu önünde bulan Ozan Tufan'ın şutu savunmadan geri döndü.

61. dakikada Galatasaray'da bir sarı kart daha. Arda Turan, Deniz Türüç'ü arkadan çektiği için sarı kart gördü. Aynı dakika içerisinde Taylan Antalyalı, Ozan Tufan'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

Dev derbide tempo git gide yükselirken, 64. dakikada Galatasaray gole yaklaşan taraf oldu. Arda Turan çalımlarla sol kanattan ceza sahasında girdi. Arda'nın sert şutunda top kaleci Altay'da kaldı.

65. dakikada Fenerbahçe'de Mame Thiam yerini yeni transfer Mbwana Samatta'ya bıraktı.

Galatasaray'da 3 değişiklik birden

70. dakikada Galatasaray'da 3 değişiklik birden yaşandı.

Sofiane Feghouli yerini Ryan Babel'e; Arda Turan yerini Oghenekaro Etebo'ya; Falcao ise yerini Mbaye Diagne'ye bıraktı.

73. dakikada Babel'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Emre Kılınç'ın yerden şutunda kaleci Altay topu iki hamlede kontrol etti.

78. dakikada Fenerbahçe oyuncu değişikliğine gitti. Deniz Türüç yerini Ferdi Kadıoğlu'na bıraktı.

80. dakikadan itibariyle maçta tempo iyice düşerken 81. dakikada Galatasaray'da Oghenekaro Etebo hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Ozan'ı düşürdüğü için sarı kart gördü.

85. dakikada Galatasaray'a iki sarı kart daha çıktı. Marcao, Ozan Tufan'a yaptığı faulün ardından; Belhanda, Lemos'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

87. dakikada Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Ozan Tufan'ın yerine oyuna girdi.

89. dakikada ise Galatasaray bir değişikliğe gitti. Belhanda yerini Ömer Bayram'a bıraktı.

5 dakika eklemenin yapıldığı karşılaşmada 90. dakikada Luiz Gustavo, Diagne'ye yaptığı faul ardından sarı kart gördü.

Maçın kalan bölümlerinde etkili pozisyon olmadı ve dev derbi 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.