Nefesler tutuldu "Kıbrıs Zafere Doğru"nın yeni tanıtımı yayınlandı
Başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu’nun paylaştığı "Kıbrıs Zafere Doğru" dizisinin 2. sezon 2. tanıtımı yayınlandı. Kıbrıs Türklerinin özgürlük mücadelesinin anlatıldığı dizinin yeni tanıtımı adeta nefes kesti.
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kıbrıs Türklerinin varoluş ve özgürlük mücadelesinin anlatıldığı "Kıbrıs Zafere Doğru" dizinin 2. sezon 2. tanıtımı yayınlandı. 15 Ekim Cuma günü yayınlanacak olan dizinin yeni tanıtımı nefesleri kesti.
"Kıbrıs Zafere Doğru" kadrosunda yeni isimler
Kıbrıs Zafere Doğru, ikinci sezonunda kadrosuna kattığı yeni isimlerle izleyiciyle buluşacak. Diziye genç oyuncu Mehmet Aykaç "Erdil", Tekin Temel "Ali Rıza Vuruşkan", Musab Ekici "Kurtcebe" ve Metin Büktel ise "Gazeteci" rolüyle dizinin kadrosuna dahil oldu.
Yönetmenliğini Osman Taşçı ve Barış Erçetin’in yaptığı, senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran’ın kaleme aldığı "Kıbrıs Zafere Doğru" 15 Ekim Cuma günü TRT 1 ekranında olacak.