Nefes Kredisine en büyük katkı İTO’dan

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından açıklanan 2020 Nefes Kredisi’ne İTO olarak en büyük katkıyı verdiklerini belirten Avdagiç, “Üyemizden geleni, 138 yıldır olduğu gibi üyemiz için harcamaya devam ediyoruz” dedi.

“Rakamların bize söylediği Covid-19’un esiri olmadan hayata dönmemiz gerektiğidir” diyen Avdagiç, “Üreterek hayatı yeniden açacağız. Ürettikçe güçleneceğiz, güçlendikçe önümüze çıkan fırsatları değerlendirebileceğiz. Ekonomi zincirinin hassas halkalarının kopmaması için üretime devam edilmesi gerekiyor.

FIRSATLARI DEĞERLENDİRECEĞİZ

Salgınla mücadeleyi her şeyi öteleyerek sürdürebilmemiz mümkün değil. Üretmeye devam etmek zorundayız. Rakamların bize söylediği Kovid-19’un esiri olmadan hayata dönmemiz gerektiğidir. Üreterek hayatı yeniden açacağız. Ürettikçe güçleneceğiz, güçlendikçe önümüze çıkan fırsatları değerlendirebileceğiz” diye konuştu.