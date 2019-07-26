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Nefes kesici manzarasıyla görülmesi gereken 10 doğa harikası

Modern İnsanın en büyük handikapı kainatın kendisine sunduğu eşsiz güzellikleri görememesiyle başlar. Teknolojik ürünlerle etrafı çepeçevre sarılı olan insan, doğanın büyüleyici manzarasından mahrum olarak yaşar.

26 Temmuz 2019 Cuma 23:33
Nefes kesici manzarasıyla görülmesi gereken 10 doğa harikası

Tatil anlayışı genelde sıcak bir kumsalya da kayak merkezinden ibaret olan günümüz insan daha az bir bütçeyle çok daha muazzam zaman geçirme fırsatını ayağının tersiyle iter. Kapitalist sistemin prangalarını kıran insan ise minimum bir harcamayla dünyanın başka hiçbir yerinde göremeyeceği  harikulade manzaraları doyasıya idrak eder. Bu yazımızda ülkemiz sınırları içerisinde bulunan, eşiz manzarası ve seyir zevkiyle insana yaşama sevinci veren yerleri okuyucularımız için paylaşıyoruz.

Şehriban Kanynonu- Kastamonu

Kastamonu’nun Şenpazar ilçesi sınırları içerisinde bulunan Şehriban kanyonu, büyüleyici ve etkileyici bir güzelliğe sahip. Azametli ve görkemli iki kanyon arasında geçen ırmak ise insanı bambaşka diyarlara götürüyor.  Oksijen deposu da olan Şehriban Kanyonu’nu görenler etkisinden uzun süre kurtulamıyor.

 

 

 

Kapadokya- Nevşehir

Çok az bir para ile gezilebilecek yerlerden bir tanesi. Adeta burnumuzun ucunda. Ve bu kadar yakın bir yerin dünyada başka örneği daha yok. Sanki zaman yolculuğuna çıkmışsınız da bambaşka bir evrende soluğu almış gibi… Soluğunuz kesilecek. İlahi kudretin tecellisi ve binlerce yıllık aşınmanın sonucu oluşan doğal yapıtlar, insana muazzam bir seyir zevki sunuyor.

 

 

 

Düden Şelalesi- Antalya

Antalya genelde yaz turizmi için tercih edilse de doğal güzellikleri bol olan bir ilimiz. Tatil anlayışı sadece deniz ve plajdan ibaret olmayanlar, Antalya’ya gitmişse eğer mutlaka Düden şelalesine uğrasınlar. Çok güzel bir manzaraya da ev sahipliği yapan Düden şelalesi huzuru arayanlar için güvenli bir liman.

 

 

Uzungöl- Trabzon

İki dağın arasında muhteşem bir göl ve bol yeşillik. Gözlerinizi kapayın ve hayal edin. İşte bu etkileyici manzara cennet vatanımızın sınırları içerişinde. Göz alabildiğine orman ve sis. Cennetten bir parça adeta.

 

 

 

Kaz Dağlar- Balıkesir/ Çanakkale

Yunan mitolojisinde İda Dağı olarak geçer. Yani ünü ülkemiz sınırları dışındadır. Balıkesir Çanakkale arasındaki dağların genel adıdır. Yemyeşil doğası ve gizli kanyonlarıyla ziyaretçilerini büyüleyen Kaz Dağları özellikle yaz aylarında alternatif turizmi tercih edenlerin uğrak merkezlerinden.

 

 

Gölyazı- Bursa

Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı ve yaklaşık 13 bin nüfusu olan adacık mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerlerden biri. Milattan önce 4. Yüzyıla kadar uzanan tarihi geçmişi ve dokusuyla ziyaretçilerini büyüleyen Gölyazı, akşam üzeri meydana gelen doğal ışık yansımalarıyla da eşsiz bir görsel şölen sunuyor.

 

 

Perşembe Yaylası- Ordu

Küçük ırmakların ve gölcüklerin olduğu ve etrafının alabildiğine yeşillikle örülü olduğu bir yer arıyorsanız, aradığınızdan çok daha fazlasını Perşembe Yaylası’nda bulabileceğinizden emin olabilirsiniz. Gitmişken, et yemeyi de unutmayın. Zira tam damak tadınıza göre et yemekleri bulabileceğiniz ender yerlerden.

 

Meke Gölü- Konya

Konya’nın Karapınar İlçesi sınırları içerisinde bulunan Meke Gölü, ziyaretçilerini adeta büyülüyor. İçe doğru çökük olan gölün ortasında adacıklar bulunuyor. Ziyaretçilerin gölün kenarına ulaşması için aşağıya doğru uzun bir yol katetmesi gerekiyor. Hayattayken ziyaret edilecek yerler diye bir ajandanız varsa mutlaka not edin. Pişman olmayacaksınız.

 

 

Kapuzbaşı Şelalesi- Kayseri

Kayseri’nin Yahyalı ilçesi sınırları içerisinde gizli bir cennet var. İsmi Kapuzbaşı şelalesi. Birden fazla şelale var aslında. İlahi hikmetin tecellisi adeta. Şelaleler çevresinde bambaşka bir feza oluşmuş gibi. Cezbedici manzarası insanı içine çekiyor ve uzun süre etkisinden çıkamıyorsunuz.

 

 

 

Rumeli Feneri-İstanbul

Yoğun bir iş hayatınız mı var? İzin noktasında sıkıntı yaşıyorsunuz fakat yine de manzarası güzel bir yer görmek mi istiyorsunuz? İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Rumeli Feneri köyü tam aradığınız yer.  Osmanlı döneminde yaptırılmış kaleden Karadeniz’e doğru baktığınızda bir tarih yolculuğuna çıkıyorsunuz. Sanki Osmanlı kadırgaları bütün azametiyle birazdan koya yanaşacakmış gibi….

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 23:33
  1. Trabzon
  2. Ordu
  3. Nevşehir
  4. Konya
  5. Kayseri
  6. Kastamonu
  7. İstanbul
  8. Çanakkale
  9. Bursa
  10. Balıkesir
  11. Antalya
  12. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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