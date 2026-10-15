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Gündem Binali Yıldırım’dan Azerbaycan açıklaması: Hiç boşuna heveslenmeyin! Buna kimsenin gücü yetmez
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Binali Yıldırım’dan Azerbaycan açıklaması: Hiç boşuna heveslenmeyin! Buna kimsenin gücü yetmez

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Binali Yıldırım’dan Azerbaycan açıklaması: Hiç boşuna heveslenmeyin! Buna kimsenin gücü yetmez

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, başörtüsü yasağı sonrası bir takım güçlerin Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini bozmaya çalışmasına tepki gösterdi. Yıldırım "Aramızı bozmaya çalışanlar hiç heveslenmesinler. Buna hiç kimsenin gücü yetmez. Azerbaycan ve Türkiye bir milletin iki devletidir. Biz kardeşiz" dedi.

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, akademisyenler ve öğrencilerle bir araya geldi. Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, kentte 4 elektrikli otobüsün sembolik fiyatlarla öğrencilerin hizmetine sunulacağının müjdesini verdi.

Öğrencilerden üniversitenin çıtasını biraz daha yükseğe çıkarmalarını ve başarılı olmalarını isteyen Yıldırım, "Bu akademik yılın üniversitemize, Erzincan'ımıza, ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. EBYÜ'nün de Anadolu'dan dünyaya açılan güçlü bir bilim ve insanlık köprüsü olacağına yürekten inanıyorum" dedi.

HİÇ HEVESLENMESİNLER

Yıldırım, Türkiye-Azerbaycan ilişkileriyle ilgili sosyal medya mecralarında birtakım haberlere rastladığını belirterek, şunları kaydetti: "Azerbaycan ve Türkiye bir milletin iki devletidir. Köklerimiz birdir, devletlerimiz ayrıdır. Türkiye'nin egemenlik hakları Türkiye'ye aittir. Azerbaycan'ın egemenlik hakları da oraya aittir. Egemenlik haklarına ne bizim ne de Azerbaycan'ın müdahale etme gibi bir pozisyonu söz konusu değildir. İlişkilerimizi bozmaya çalışanlar hiç heveslenmesinler. Birtakım güncel olaylarla kadimden gelen Azerbaycan-Türkiye ilişkilerini bozmaya hiç kimsenin gücü yetmez. Biz kardeşiz, sevinçte de kederde de beraberiz. Anadolu'nun kadim topraklarında, Kafkasya'da ve Türkistan'da geçmişte nasıl büyük medeniyetler, büyük başarılara imza attık ise bundan sonra da aynılarını yapmaya gayret edeceğiz."

25 BİN KİŞİLİK ORDUYUZ

Vali Hamza Aydoğdu da yeni alınacak elektrikli otobüslerin sadece öğrencilere hizmet edeceğini belirterek, eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız da her akademik yılın yeni bir heyecan olduğunu anlatarak, "Öğrenci sayımız 23 bin 516’e yükseldi. İdari ve akademik personelimizle birlikte yaklaşık 25 bin kişilik bir orduyuz" dedi. 

Konuşmaların ardından öğrencilere akademik yılın ilk dersini, TUSAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Muhittin Şimşek verdi.

Törene, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Burhan Aktaş, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Avcı, siyasi parti il başkanları, bazı kamu kurumlarının müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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