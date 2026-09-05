  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
HÜDA PAR'a kadın düşmanı diyenler kadınları dayak manyağı yapıyor! Sekülerlik ruhi bir hastalıktır Uçağı Ekrem’e tahsis ettiler, arsayı devletten kaptılar.. Koç’a Eskişehir’de dev arazi tahsisi Emniyet ahlaksız çetelere göz açtırmıyor Zehir ve fuhuşa darbe: 14 gözaltı Son dakika olarak duyuruldu! Seçimler ertelendi 3 bin doları veren kaptanlık belgesini kapıyor! Petrolün kalbinde peş peşe patlama sesleri! Hark Adası’nda hareketli dakikalar Ateizm, satanizm ve deizm temalı konserler! Sanatçı değil zehirli mantar gibiler! 2 köprü ve 10 otoyol için özelleştirme kararı! İşletme hakkı 30 yıllığına devredilecek Yüzüne haykıran itirafçılar ve hiçbirine cevap veremediğin iddialar karşısında! Çöken senin senaryon Ekrem Başkentte fuhuş ve uyuşturucu operasyonu: Gözaltı kararları var
Yerel Nefes kesen operasyonun adı: Dağ keçisi
Yerel

Nefes kesen operasyonun adı: Dağ keçisi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Elazığ'ın Palu ilçesinde eski havuza düşen koruma altındaki dağ keçisi; ELDAK, Palu Belediyesi İtfaiyesi ve DSİ ekiplerinin iple düzenlediği teknik operasyonla kurtarılarak yeniden doğaya bırakıldı.

Elazığ’ın Palu ilçesinde sarp kayalıklardaki tırmanma yeteneğiyle bilinen ve koruma altında bulunan bir dağ keçisi, Devlet Su İşlerine (DSİ) ait eski bir havuza düştü. Dik yamaçlarda rahatça hareket edebilmesine rağmen havuzun yapısı nedeniyle mahsur kalan hayvanı fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Elazığ Arama Kurtarma Doğa Sporları Kulübü (ELDAK) ile Palu Belediyesi İtfaiye ve DSİ ekipleri sevk edildi. ELDAK Başkanı Murat Bahçeci öncülüğündeki ekipler, teknik ekipmanlar ve kurdukları ip sistemleriyle havuza iniş gerçekleştirdi. Ekiplerin koordineli ve titiz çalışması sonucu mahsur kaldığı noktadan güvenle çıkarılan keçi, zarar görmeden kurtarıldı.Sağlık durumu kontrol edilen koruma altındaki dağ keçisi, ekipler tarafından doğal yaşam alanına tekrar salındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23