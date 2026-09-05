Nefes kesen operasyonun adı: Dağ keçisi

Elazığ’ın Palu ilçesinde sarp kayalıklardaki tırmanma yeteneğiyle bilinen ve koruma altında bulunan bir dağ keçisi, Devlet Su İşlerine (DSİ) ait eski bir havuza düştü. Dik yamaçlarda rahatça hareket edebilmesine rağmen havuzun yapısı nedeniyle mahsur kalan hayvanı fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Elazığ Arama Kurtarma Doğa Sporları Kulübü (ELDAK) ile Palu Belediyesi İtfaiye ve DSİ ekipleri sevk edildi. ELDAK Başkanı Murat Bahçeci öncülüğündeki ekipler, teknik ekipmanlar ve kurdukları ip sistemleriyle havuza iniş gerçekleştirdi. Ekiplerin koordineli ve titiz çalışması sonucu mahsur kaldığı noktadan güvenle çıkarılan keçi, zarar görmeden kurtarıldı.Sağlık durumu kontrol edilen koruma altındaki dağ keçisi, ekipler tarafından doğal yaşam alanına tekrar salındı.