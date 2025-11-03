  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Irkçı Trump ve ekibi oyun peşinde! Güney Afrika'yı sıkıştırıyorlar

AK Parti'den 23. Yıl Paylaşımı: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

İsrail, Gazze'deki ateşkesi 194 kez ihlal etti!

ABD'de korkunç tablo resmen açıklandı: Kamu borcu 38 trilyon doları aşarak rekor kırdı!

Sudan'da iç savaş sürüyor, ortalık karıştı! Sudan'daki katliama İstanbul'da protesto, kan donduran olay!

Kurtulmuş’a yapılan terbiyesizliğe sahip çıktı! Cehenneme kadar yolları var

Cevdet Yılmaz: Enflasyon kararlılıkla düşüyor, hedefimiz 2027'de tek hane!

OPEC, 8 ülkeye Aralık'ta petrol üretimini 137 bin varil artırma kararı aldı! Opec+ üyesi ülkelerden üretim artışı

İran'dan nükleer bomba çıkışı: İranlı danışman adeta tehdit etti!

İt dalaşı Pasifik'te: İngiliz F-35 savaş uçağını vurdu! Ülkeyi şoke eden tatbikat hayal kırıklığı yaşattı
Yaşam Nefes kesen manzara! Renklerin dans ettiği saklı cennet
Yaşam

Nefes kesen manzara! Renklerin dans ettiği saklı cennet

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bursa Gemlik’e bağlı Haydariye köyündeki Sudüşen Şelalesi, kasım ayının ilk günlerinde adeta bir renk şölenine dönüştü.

Bursa’nın Gemlik ilçesine bağlı Haydariye köyü, sonbaharın gelişiyle birlikte kartpostalları aratmayan bir güzelliğe büründü. Sonbaharın tüm renkleriyle süslendiği bu günlerde, şelalenin çevresi doğa tutkunlarının ve fotoğraf meraklılarının akınına uğradı.

Şelalenin su debisi arttı

Gemlik merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan şelalenin su debisi, son yağışlarla birlikte gözle görülür şekilde arttı. Yaz aylarında özellikle Yalova'dan gelen Arap turistlerin ilgi odağı olan Sudüşen Şelalesi, kış mevsiminde daha sakin ama mest eden bir atmosfere bürünüyor.

Yılın her dönemi ziyaretçilerine açık olan bu doğa harikası, yeşilin ve su sesinin iç içe geçtiği huzurlu bir kaçış noktası sunuyor. Fotoğraf tutkunları için eşsiz kareler yakalama fırsatı sunan Sudüşen Şelalesi, doğayla baş başa kalmak isteyenler için tam bir saklı vaha niteliğinde.

Cilo Dağı’nda kartpostallık manzara! Bulutlar zirveyi böyle sardı
Cilo Dağı’nda kartpostallık manzara! Bulutlar zirveyi böyle sardı

Yerel

Cilo Dağı’nda kartpostallık manzara! Bulutlar zirveyi böyle sardı

Yağış sonrası şaşırtan manzara! Adeta çamura döndü
Yağış sonrası şaşırtan manzara! Adeta çamura döndü

Yaşam

Yağış sonrası şaşırtan manzara! Adeta çamura döndü

Avcılar’da tehlikeli manzara! Üst üste dizdiler
Avcılar’da tehlikeli manzara! Üst üste dizdiler

Yaşam

Avcılar’da tehlikeli manzara! Üst üste dizdiler

Nefes kesen manzara!
Nefes kesen manzara!

Yaşam

Nefes kesen manzara!

Bolu’da sabah sisleri büyüledi! Şehir adeta kartpostallık manzara sundu
Bolu’da sabah sisleri büyüledi! Şehir adeta kartpostallık manzara sundu

Yerel

Bolu’da sabah sisleri büyüledi! Şehir adeta kartpostallık manzara sundu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23